Vox-Star Guido Maria Kretschmer in Trauer: „Sehr trauriger Tag“

Wer schon einmal ein geliebtes Heimtier verloren hat, der weiß, wie sich Guido Maria Kretschmer jetzt gerade fühlen muss. Der „Shopping Queen“-Star trauert um seine geliebte Hündin Aimée, die am Montagmorgen verstarb. Ein harter Schlag für den Vox-Star, der die traurige Nachricht auf Instagram mit seinen Followern teilte.

„Heute ist ein sehr trauriger Tag, denn eine unserer Hündinnen ist heute Morgen in den Himmel geflogen. Geliebtes Aiméechen wir sind unendlich dankbar für die wunderbaren Jahre mit dir und bleiben für immer in tiefer Liebe mit dir verbunden“, schreibt der Vox-Stardesigner zu einem Foto der Barsoi-Hündin.

Vox-Star Guido Maria Kretschmer trauert um Hündin Aimée

Fast 13 Jahre wurde die Hündin, die der Vox-Star zu seinen Kindern zählte. Bei den Fans herrscht tiefe Trauer ob des Verlustes von Aimée, deren Namen aus dem Französischen stammt und übersetzt „Geliebte“ bedeutet.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

„Oh nein! Das tut mir sehr leid. Die Momente mit ihr werdet ihr nie vergessen und sie bleibt für immer bei euch im Herzen“, schreibt beispielsweise eine Followerin des 58-Jährigen. Eine weitere Followerin ergänzt: „Das tut mir unglaublich leid. Ich wünsche euch viel Kraft. Komm gut über die Regenbogenbrücke, kleine Maus.“ Und eine Dritte schreibt: „Ich fühle mit Ihnen. Es ist sehr traurig, aber ich denke, sie hatte ein schönes Leben bei Ihnen.“

Fans fühlen mit Guido Maria Kretschmer

Guido Maria Kretschmer und sein Partner Frank Mutters sind absolute Hundefans. Immer wieder tauchen auf dem Instagram-Profil des Stardesigners Bilder ihrer gemeinsamen Vierbeiner auf. Der Verlust ist für beide sicherlich ein schwerer Schlag.

Mehr Nachrichten:

Nicht ganz so schlimm, aber sicherlich auch nicht leicht zu verkraften war eine Nachricht, die Anfang Februar Guido Maria Kretschmer erreichte. So stellte der Hamburger Verlag „Gruner + Jahr“ nicht nur die Zeitschrift „Guido“, sondern auch Kretschmers Magazin „Guidos Deko Queen“ ein. Was dazu führte, kannst du hier nachlesen.