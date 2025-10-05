Vox-Star Guido Maria Kretschmer wagt ein neues Abenteuer – „Passt einfach gut zu mir“

Guido Maria Kretschmer, bekannt aus der Vox-Sendung „Shopping Queen“, startet mit 60 Jahren ein ganz neues Kapitel. Mit „Feinstoff“ bringt der Designer seinen ersten eigenen Podcast heraus – ein Herzensprojekt, auf das er nach eigenen Worten „am liebsten schon vor Wochen“ hingewiesen hätte. Kretschmer liebt es, Geschichten zu erzählen, Nähe zu schaffen und mit Menschen ins Gespräch zu kommen – genau das will er nun in Audio-Form mit seinen Fans teilen.

Der Modemacher verrät, dass in seinem Podcast nicht nur Gäste zu Wort kommen, sondern auch Solo-Folgen geplant sind. „Ein Podcast passt einfach gut zu mir. Ich kann ohne Weiteres auch eine Stunde allein reden“, sagt er lachend im Interview. Jeder Gast soll außerdem ein Kleidungsstück oder Accessoire mitbringen, das eine persönliche Geschichte trägt – für Vox-Bekanntheit Guido selbst ist es eine alte Jacke aus seiner Jugend, die er als Symbol seiner Befreiung bezeichnet.

Von Hollywood bis zur großen Liebe

Einen besonderen Traum hat Guido Maria Kretschmer ebenfalls: Einmal Kate Winslet im Podcast begrüßen. Für ihn ist die Schauspielerin ein Vorbild für Body Positivity und „die Einzige in Hollywood, die immer radikal zeigt, wer sie ist“. Während er beruflich viel über Austausch spricht, schätzt der Designer privat auch Rückzug – etwa im stillen Zusammensein mit Ehemann Frank oder beim Schmusen mit den Hunden.

Mit Frank ist der Vox-Star seit 40 Jahren zusammen, die Beziehung beschreibt er als harmonisch und voller Respekt. Zwar gebe es kleine Dinge, die ihn stören – wie Franks lautes Tischdecken – doch insgesamt empfindet er ihre Partnerschaft als großes Geschenk. „Frank ist ein sehr warmer, freundlicher, liebevoller Mensch und deswegen ist es für mich auch sehr leicht, ihn zu lieben“, schwärmt Kretschmer.

Vox-Star Guido Maria Kretschmer über Alter, Beauty und das Leben in Hamburg

Das Alter sieht der Modedesigner inzwischen mit gemischten Gefühlen: „60 ist irgendwie irre, aber 70 finde ich fast noch bizarrer!“ Dennoch betont er, dass es am Ende nur Zahlen seien und er sein Leben weiterhin genießen wolle. Dabei verrät er auch sein persönliches Beauty-Geheimnis: tägliches Eincremen, gesunde Lebensweise und – am wichtigsten – ein glückliches Leben.

Seit einiger Zeit lebt er in Hamburg-Blankenese und fühlt sich dort rundum wohl. Die Vielfalt in seinem Stadtteil, besonders bei den Hunden, begeistert ihn. „Ich liebe unser Haus, die Nachbarn und unseren Stadtteil“, betont er.

Doch Guido Maria Kretschmer wäre nicht er selbst, wenn er nicht immer wieder mit Umzugsgedanken spielen würde. Ob Gardasee, Comer See oder Dordogne – der Designer lässt sich schnell begeistern. Mit einem Augenzwinkern sagt er: „Reisesendungen sollte ich besser gar nicht mehr gucken, sonst komme ich nur auf dumme Gedanken.“