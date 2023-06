Traurige Nachrichten bei Vox-Star Guido Maria Kretschmer! Der Moderator und Designer teilt nun das offizielle Aus seines Magazins mit. In der „Guido“ schrieb er über Lifestyle-, Mode- und Designtrends. Doch damit ist jetzt Schluss. Die letzte Auflage ist gedruckt, das letzte Wort geschrieben.

Seit 2018 versorgte der Vox-Star seine Leserschaft mit Tipps und Tricks rund um das Thema Mode und Beauty. Doch nachdem der Verlag „Gruner + Jahr“ beschloss, sich zu verkleinern, ging es auch dem Magazin von „Shopping Queen“-Moderator Guido Maria Kretschmer an den Kragen. Seine letzten Worte berühren nicht nur ihn.

Vox-Star Guido Maria Kretschmer verabschiedet sich

In einem Video auf Instagram nimmt der 57-Jährige nun Abschied von seinem Magazin. Gemeinsam mit seinem Team steht er vor der Kamera und wird dabei ganz emotional: „Wir müssen uns heute von euch verabschieden, was wirklich sehr traurig ist. Mir kommen gleich die Tränen.“ Der Vox-Star veröffentlich zudem auch das letzte Cover seines Magazins und schreibt dazu: „Ihr Lieben, heute ist der Tag gekommen, an dem es ein allerletztes Mal heißt: Die neue GUIDO ist da. Denn diese Ausgabe ist leider unsere Letzte.“

Und weiter: „Dies ist also jetzt auch der Moment, um danke zu sagen. Danke an meine liebe Redaktion, die jeden Monat mit mir gemeinsam mit viel Liebe und Verstand dieses Magazin gestaltet hat. Es war eine wunderschöne Zeit und ich habe jeden Tag in der Redaktion geliebt. Für jede neue Ausgabe habe ich mit großer Freude meine Texte geschrieben, meine Gedanken und Know-How eingebracht, aber auch selbst viel gelernt und es als großes Glück empfunden, in diesem großartigen Team zu arbeiten.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans fühlen mit Guido Maria Kretschmar

Seine Follower sind von diesen Abschiedsworten mindestens genauso ergriffen wie der „Shopping-Queen“-Star selber. In den Kommentaren verleihen sie ihrer Trauer nun Ausdruck:

„Lieber Guido, das ist einfach so traurig. Ich habe diese Zeitschrift geliebt. Man konnte in jeder Zeile lesen, wie viel Liebe ihr investiert habt.“

„Eine Schande, dass es so mega-gute Magazine einfach nicht mehr geben soll.“

„Es ist sehr traurig, dass ein niveauvolles Magazin eingestellt wird. Wirklich schade, die Guido war immer sehr unterhaltsam, eine schöne Palette von Themen.“

Mehr Nachrichten haben wir hier für dich zusammengefasst:

Neulich musste Vox-Star Guido Maria Kretschmer schonmal Abschied nehmen. Er trauerte um seine Hunde-Dame Aimée. Der Vierbeiner verstarb am 22. Mai 2023.