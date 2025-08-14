Vox macht es offiziell – Guido Maria Kretschmer darf sich freuen

Gute Neuigkeiten für Guido Maria Kretschmer: Vox holt sein Nachmittags-Format „Guidos Deko Queen“ im September ins Rampenlicht der Primetime. Der Sender gibt der beliebten Show damit eine Bühne, die sonst großen Event-Formaten vorbehalten ist. Unter dem Zusatz „Die Challenge“ laufen am 16. und 23. September gleich zwei besondere Ausgaben ab 20:15 Uhr.

In jeder Folge treten zwei Hobby-Deko-Spezialisten gegeneinander an und gestalten nicht nur einen, sondern gleich drei Räume passend zu einem vorgegebenen Motto. Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf Kreativität, Nervenstärke und jede Menge dekorative Überraschungen freuen.

Vox setzt auf Deko-Duell

Für die Umsetzung haben die Teilnehmenden mit Helferinnen und Helfern drei Tage Zeit und ein Budget von 10.000 Euro. In der ersten Folge inszenieren Kai und Lena Räume unter dem Motto „Urlaubsfeeling.“ Eine Woche später widmen sich Daniel und Anne dem Thema „Green Living.“ Kreativität und Organisation sind hier gefragt.

Guido Maria Kretschmer entscheidet am Ende wie üblich, wer überzeugt. Er kommentiert das Geschehen und versorgt die Kandidaten zu Beginn jeder Folge mit passenden Eyecatchern und Deko-Unterstützung. Diese Objekte müssen in mindestens einem Raum stilgerecht integriert werden – in Form, Farbe und Material passend.

Vox setzt auf Primetime-Erfolg

Vor der eigentlichen Arbeit planen die Teams drei Stunden lang ihr Konzept und erledigen Online-Einkäufe. Danach dürfen sie in Geschäften und Baumärkten shoppen, zu Hause werkeln und dekorieren. Eine spontane Zwischen-Challenge sorgt für zusätzlichen Druck und unerwartete Wendungen im Wettbewerb.

„Guidos Deko Queen“ lief bereits einmal in der Primetime: 2023 gab es eine Promi-Ausgabe um 20:15 Uhr. Normalerweise sendet Vox die Show werktags um 16 Uhr. Die letzte Staffel endete im März. Nun setzt der Sender erneut auf Abendunterhaltung für kreative Köpfe.

