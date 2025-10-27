Steffen Henssler verrät sein Geheimnis – HIER kommen ihm die besten Ideen

Er kocht, lacht, faucht und bleibt dabei immer er selbst: TV-Koch Steffen Henssler ist ein Mann der klaren Worte und großen Emotionen. Wenn es kracht, dann richtig – ob in der Küche oder im Leben. Doch während andere beim Yoga oder beim Spaziergang entspannen, findet der „Grill den Henssler“-Star seinen Ausgleich hinter dem Steuer. „Autofahren entspannt mich. Keine Ablenkung, einfach mal denken“, sagt Henssler zu „Bild“. Fenster auf, Motor an, volle Konzentration – das ist für ihn die beste Art, den Kopf freizubekommen.

Diese ungewöhnliche Entspannungsmethode hat aber auch Schattenseiten. Mehrfach musste Henssler bereits den Führerschein abgeben. Zuletzt erst im Oktober 2024, nachdem er innerorts mit 97 km/h geblitzt wurde. Doch der Schein trügt! Auch wenn er sich im Straßenverkehr nicht immer vollkommen regelkonform verhält und auch in seiner Kochshow „Grill den Henssler“ das ein oder andere Mal vor Wut kocht, ist das meist nur von kurzer Dauer. Im Interview betont er deshalb: „Ich bin kein wütender Mensch – ich bin leidenschaftlich. Wenn mir was nicht passt, sag ich’s. Danach ist’s auch wieder gut.“

Neue Show-Idee auf der Autobahn geboren

Seine kreative Energie nutzt Henssler nicht nur am Herd, sondern auch auf der Autobahn. Seine neue VOX-Show „Hensslers Dreamteam“ (immer sonntags um 20.15 Uhr bei Vox) entstand bei einer längeren Autofahrt. „Die Idee kam auf einer viereinhalbstündigen Fahrt – ohne Musik, ohne Handy. Nur Ideen. Manchmal kommen die besten Ideen, wenn man einfach mal nichts tut“, erzählt der 52-Jährige gegenüber „Bild„. Für Henssler ist der Asphalt kein Ort der Rastlosigkeit, sondern der Inspiration.

Der Hobby-Rennfahrer liebt das Tempo, ob auf vier Rädern oder bei neuen Projekten. „Ich habe viele Ideen für TV-Shows, aber das ist die erste, die wirklich gemacht wurde“, verrät er stolz. Auch sein neues Kochbuch „Hensslers schnelle Nummer – Morgens, Mittags, Abends“ ist frisch erschienen. Darin zeigt er, wie einfach gutes Essen sein kann – ohne Firlefanz, dafür mit Geschmack.

Vollgas in Küche und Leben

Ob im Fernsehen, im Auto oder am Herd: Steffen Henssler bleibt immer kompromisslos er selbst. „Kochen ist kein Hexenwerk. Es geht um Geschmack, nicht um Show“, betont er, obwohl seine Shows längst Kultstatus haben. Seine Energie, Spontanität und Leidenschaft sind sein Markenzeichen und genau das lieben die Zuschauer an ihm.

Am Sonntagabend (26. Oktober) geht es bei „Hensslers Dreamteam“ wieder heiß her, wenn er sich mit seinem Team den nächsten Koch-Herausforderungen stellt. Ruhig wird es dann erst wieder, wenn er auf der Autobahn sitzt. Mit Vollgas werden dann neue Ideen und Konzepte entworfen – ob auch diese künftig auf die TV-Bildschirme schaffen werden, bleibt abzuwarten.

Eines ist jedenfalls sicher: Steffen Henssler ist kein Mitfahrer – er ist der, der das Steuer fest in der Hand hält und den Ton angibt. Egal, ob in seinem Kult-Format „Grill den Henssler“ oder auch in neuen Projekten wie „Hensslers Dreamteam“.