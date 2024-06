Vox: Nach „Goodbye Deutschland“ sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache

Seit Jahren sichert sich die Reality-TV-Serie „Goodbye Deutschland“ einen festen Programmplatz auf Vox. Die Sendung begleitet Auswanderer auf ihrem Weg in ein neues Leben in ferne Länder, dokumentiert dabei Erfolge und Herausforderungen.

Nach Ausstrahlung der Folge am Freitagabend geht jetzt eine Nachricht um, die viele Zuschauer überraschen dürfte.

Vox-Show: Nach Ausstrahlung wissen Zuschauer mehr

Seit 2006 flimmert „Goodbye Deutschland“ bereits über die Bildschirme. Seitdem haben sich einige Protagonisten der Vox-Show wie Daniela Katzenberger oder Danni Büchner zu echten Stars entwickelt. Während die einen ihr Glück im Ausland fanden, zerplatzte der Traum anderer schon nach wenigen Wochen im neuen Paradies. Zuschauer dürfen dabei stets hautnah die Höhen und Tiefen der Kandidaten miterleben.

Am Morgen nach der Ausstrahlung macht nun eine enttäuschende Nachricht die Runde!

Vox: Sender verliert gegen Konkurrenten – Zahlen sprechen für sich

Wie das Medienportal „DWDL“ mitteilte, schaffte es „Goodbye Deutschland“ unter den Top 25 untersuchten Sendungen am 7. Juni gerade einmal auf den letzten Platz. Nur 0,22 Millionen Zuschauer sahen sich in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen das Vox-Format an, erreichten damit einen Marktanteil von 4,5 Prozent.

In der Gruppe des Gesamtpublikums ab drei Jahren fiel die Auswanderer-Show komplett aus dem Ranking heraus. Jubeln durfte stattdessen ein anderer Sender.

Denn statt Vox fuhr RTL bezüglich der Zahlen den Sieg ein. Der Sender räumte mit der Übertragung des EM-Testspiels Deutschland gegen Griechenland am Freitagabend die Bestplatzierungen ab. So sicherte sich der beliebte Sport kurz nach Anstoß in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eine Anhängerschaft von 2,74 Millionen Zuschauern und einen Marktanteil von 47,7 Prozent.

Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren erzielte das spannende Match eine Zuschauer-Zahl von 8,84 Millionen und kam damit auf einen Marktanteil von 37,1 Prozent.