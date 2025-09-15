„First Dates“-Kandidat sorgt für Fassungslosigkeit – „Ich kotze im Strahl“

Dieses Geständnis haut allen Gästen die Kinnlade runter! Bei „First Dates“ sorgt René (46) aus München für den wohl größten Überraschungsmoment der Folge.

Sein Date Tatjana (30) aus Zürich hat sich eigentlich einen etwas älteren Mann gewünscht. Aber als René sein wahres Alter raushaut, ist sie baff. Auch Gastgeber Roland Trettl (54) traut seinen Ohren nicht: „Ich kotze im Strahl, das gibt’s ja gar nicht. Du nervst!“ knallt er lachend raus.

René sieht locker zehn Jahre jünger aus. Das merkt auch Tatjana: „Ich hab gehofft, dass mein Gesicht nicht runterfällt.“ Er selbst nimmt die 16 Jahre Altersunterschied locker. Schließlich passt Tatjana genau in sein Beuteschema. „Ich kann mit Frauen in meinem Alter nichts anfangen. […] Frauen in den 40ern oder älter, das hab ich probiert, das funktioniert nicht. Da ist auch oftmals der Lebensstil ein ganz anderer“, stellt der E-Learning-Autor klar.

Trotz der Altersfrage läuft das Date entspannt. Es wird gelacht, erzählt und geflirtet. Doch spätestens beim Bezahlen kracht es dann. René will ganz Gentleman die Rechnung übernehmen. Tatjana blockt knallhart ab: „Ich bin jemand, der sich nicht gerne einladen lässt. Vor allem nicht beim ersten Date, weil man immer das Gefühl hat, man ist dann was schuldig. Und zusätzlich bin ich für Gleichstellung.“

Und dann kommt die bittere Abfuhr. René ist hin und weg, hofft auf ein zweites Treffen. Doch Tatjana winkt ab. Der Altersunterschied ist ihr zu groß. Und die Distanz zwischen Zürich und München auch ist ihr auch ein Dorn im Auge.

VOX zeigt „First Dates“ von Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Alle Folgen sind zudem in der RTL+ Mediathek abrufbar.