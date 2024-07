First Dates: Kandidatin tritt ins verbale Fettnäpfchen – „Kommt der Assi durch“

Zwei Ruhrpott-Schnauzen unter sich oder in anderen Worten: Willkommen bei „First Dates“. In der beliebten Dating-Show legen die Singles bekanntlich ihre Liebesschicksale in die Hände des Starkochs Roland Trettl.

Diesmal wagt sich Café-Besitzerin Emina (32) an das beliebte TV-Experiment. Dabei scheint ihr Auftreten unübersehbar. Schließlich leuchten die Haare der Ruhrpottlerin grün und sind damit ein echter Hingucker. Roland Trettl kommentiert: „Steht dir gut. Immer schon grün?“ Der Single lacht. Ob ihr Zukünftiger auch so eine besondere Haarfarbe tragen muss?

Die toughe Emina stellt zu Beginn klar: Ihr Partner muss denselben Sinn für Humor teilen und darf ihr nicht zu sehr auf die Pelle rücken. „Ich mag keine Kletten“, begründet sie frei Schnauze, „Ich brauche viel Zeit für mich. 24/7 zusammen sein, das wäre nichts für mich.“ Als Kevin (41) das Restaurant betritt, ist Trettl sofort überzeugt, dass die beiden füreinander gemacht sind. Ob es damit zu tun hat, dass Kevin ebenfalls aus dem Ruhrpott kommt?

Jedenfalls scheint es etwas an dem 41-jährigen Single zu geben, das Emina sofort anspricht. Die beiden umarmen sich herzlich und fallen schnell in ein lockeres Gespräch, als wären sie schon lange befreundet. Dass Emina direkt ist, stellt sie sofort unter Beweis. „Bist du auch so ein Opfer wie ich?“, fragt sie ihn scherzhaft. Dabei bezieht sich die Café-Besitzerin auf ihre Single-Vergangenheit, die bereits vier Jahre zurückliegt.

„Manchmal kommt doch der Ruhrpott-Assi durch. Da hab ich ihn Opfer genannt“, gesteht sie im Vox-Interview beschämt. Doch Kevin nimmt sportlich und ist sogar von ihrer Offenheit begeistert. „Man muss auch einstecken können“, sagt er und zeigt damit, dass er Eminas ruppigen Ruhrpott-Charme zu schätzen weiß.

Die Chemie zwischen Emina und Kevin ist offensichtlich, und beide entscheiden sich für ein zweites Date. Nach der Show haben sie sich bereits wiedergetroffen, und weitere Treffen stehen noch aus. Ob aus diesem Kennenlernen mehr wird, bleibt abzuwarten.