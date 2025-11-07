Jetzt ist es offiziell – Vox plant Sondersendung zu „Die Höhle der Löwen“

Auch dieses Jahr versüßt Vox dem TV-Publikum die Weihnachtszeit mit einem besonderen Highlight: einem festlichen Special der beliebten Gründershow „Die Höhle der Löwen“. Die Sendung lief schon in der Herbststaffel außerordentlich erfolgreich, und nun verspricht der Sender, am 8. Dezember Weihnachtszauber in die Höhle zu bringen – ein echtes TV-Event!

Vox öffnet die Höhle für Weihnachten

Im Mittelpunkt des Weihnachtsspecials stehen Gründer und spannende Ideen. Frank Thelen sorgt mit seinem Elektroschneemobil „Bobsla“ für Action, während Jennifer Kraus und ihre „Streuselade“ die Höhle in eine herrlich duftende Weihnachtsbäckerei verwandeln. Was Vox für weitere Überraschungen plant, bleibt ein Geheimnis, das Fans und Neugierige erst in wenigen Wochen erfahren.

Die letzte Staffel bewies einmal mehr, wie stark „Die Höhle der Löwen“ bei Vox ankommt: Besonders mit der Rückkehr von Frank Thelen schoss das Format erneut durch die Decke. 0,53 Millionen junge Zuschauer führten zu grandiosen 13,4 Prozent Marktanteil. In der Spitze erreichte die Sendung sogar 0,61 Millionen und einen neuen Staffel-Rekord von 16 Prozent.

Für Vox sind solche Zahlen der Beweis: Ein Weihnachts-Special der Löwen hat das Zeug, die Quoten erneut in schwindelerregende Höhen zu treiben. Die Fans können bereits gespannt sein, welche kreativen Geschäftsideen und magischen Momente in der festlich dekorierten Höhle auf sie warten.