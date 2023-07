Eingefleischte und treue Vox-Fans werden sich noch genau an das Unterhaltungsformat „Detlef muss reisen“ erinnern. Protagonist und Namensgeber der Sendung ist kein Geringerer als Detlef Steves, der durch die Sendung hierzulande berühmt wurde.

Fast zehn Jahre ist es her, dass Detlef Steves auf Reisen gegangen ist und das Ergebnis bei Vox ausgestrahlt wurde. 2014 wurden insgesamt zwei Staffeln mit 10 Episoden gedreht. Seither wurden keine neuen Folgen mehr produziert. Könnte sich das bald ändern? Der gebürtige Moerser teilt nun ein verdächtiges Bild auf Instagram.

Vox-Star Detlef Steves erinnert sich zurück

Durch seine Ausraster in seinem Vox-Format wurde Detlef Steves in Deutschland zur absoluten TV-Bekanntheit. Doch worum ging es dort nochmal? Der 54-Jährige muss verschiedene Orte und Städte der Welt bereisen, hat aber außer seinem Koffer keine persönlichen Gegenstände dabei. Er weiß nicht, wohin es geht und welche Herausforderungen dort auf ihn warten.

Regelmäßig bekommt der Moerser Aufgaben, die ihm nicht gefallen. Ebenfalls tricky: Er muss immer wieder in Unterkünften wohnen, die eigentlich nicht seinen eigenen Ansprüchen entsprechen. Auf Instagram erinnert er sich mit ein paar Schnappschüssen an diese aufregende Zeit. Doch einige Fans verstehen diesen Rückblick leider falsch.

Detlef Steves plant KEINE Fortsetzung

Zu dem Beitrag schreibt der 54-Jährige: „Immer wieder fragen so viele von euch, ob es nochmal „Detlef muss reisen“ gibt. Ich kann nur antworten, dass alles im Leben seine Zeit hat!“ Für einige seiner Follower klingt das ganz danach, als wäre da eine Fortsetzung im Anmarsch. Doch sie werden schnell von dem TV-Star aufgeklärt.

In letzter Zeit werden einige alte Formate wieder zurückgeholt. Für Detlef Steves und seine Show „Detlef muss reisen“ gilt das allerdings nicht. In den Kommentaren freuten sich die Fans schon riesig. Doch der Mann aus Moers geht schnell dazwischen und fügt nachträglich in die Beschreibung ein: „PS: Es gibt keine neuen Folgen, einige verstehen es hier falsch.“