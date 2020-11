The Voice of Germany: Als Rea Garvey DAS sagt, kann Mark Forster sich das Lachen nicht mehr verkneifen

Fast so faszinierend und unterhaltsam wie die Gesangstalente sind wohl auch die Jury-Mitglieder von „The Voice of Germany“. Der Schlagabtausch, die lustigen Kommentare und die Sticheleien gehören schon fest zum Repertoire der beliebten Sendung.

Auch immer wieder für einen Schmunzler gut: Die Aussprache von Rea Garvey und Samu Haber. Fans lieben die beiden Stars, die in diesem Jahr als Jury-Duo bei „The Voice of Germany“ mitmischen, genau dafür. Und Mark Forster scheint auch einen Narren daran gefressen zu haben. Das zumindest macht ein neuer Clip bei Facebook deutlich, der den Fans wohl Lust auf die neue Folge machen soll.

„The Voice of Germany“: Jury liefert sich Schlagabtausch

In der letzten Folge begeisterte Lisa-Marie Christ die Jury und sicherte sich am Ende mit ihrer Ukulele-Version von Haddaways „What is love“ sogar einen Vierer-Buzzer. Für die 25-Jährige ein riesiger Erfolg. Für die Coaches der Beginn eines Kampfes um das Talent.

Denn klar ist: Jeder, der buzzert, will das Talent natürlich auch in seinem Team haben. Und dafür packen die Coaches nicht nur schlagkräftige Argumente aus, sondern versuchen auch, die anderen Coaches in den Schatten zu stellen.

Samu und Rea legen sich ordentlich ins Zeug, um Lisa-Marie in ihr Team zu holen. Für Samu war der Auftritt der 25-Jährigen ein „Mega-Moment“, einer, den es nur vier oder fünf Mal pro Staffel gebe. Auch Rea ist begeistert von der Musikerin,für ihn war der Moment magisch.

---------------------------

Mehr rund um „The Voice of Germany“

„The Voice of Germany“: Coaches kämpfen um Kandidat Matthias – plötzlich zieht er sein T-Shirt hoch

„The Voice of Germany“: Nico Santos soll Interview geben – dann geht alles schief

„The Voice of Germany“: Mit DIESEM Geständnis überrascht Mark Forster alle – „Nur wenn das Licht ausgeht“

---------------------------

Als Rea Garvey DAS sagt, muss Mark Forster lachen

„Normalerweise, wenn wir uns Umdrehen, gibt's so eine gewisse Reiberei halt“, erzählt der Sänger. Doch weiter soll er nicht kommen. Da grätscht nämlich Mark Forster rein, der sich das Lachen schon nicht mehr verkneifen kann. Er ist nämlich an der Aussprache des Wortes „Reiberei“ hängengeblieben und muss es prompt nachmachen. Ein Glück nimmt's Rea Garvey mit Humor.

Doch dann wird es wieder ernst. „Gib mir einfach diese Chance, ich geb mir extrem Mühe diese deutsche Sprache zu lernen“, sagt der in Mark Forsters Richtung. „Es ist nicht leicht.“ Und da schaltet sich auch Nico Santos ein, der zustimmt und betont, dass Rea Garvey die Sprache ja schon seit 25 Jahren lerne.

Die Fans jedenfalls lieben Rea Garveys Aussprache:

„Das ist es doch, was die 2 , Samu und Rea, so sympathisch macht, dass sie hier deutsch sprechen, obwohl es nicht ihre Muttersprache ist und der Dialekt ist so cool und sie können noch selber über sich lachen, auch wenn andere sie auslachen.“

„Sein Dialekt macht ihn mega sympatisch.“

„Ich liebe den Akzent von Samu und Rea.“

„Bei den Männern stört mich der Dialekt in keinster Weise...könnte ihnen stundenlang zuhören...macht die sehr sympathisch...“

Doch am Ende nützt auch der rasanteste und witzigste Schlagabtausch nichts. Zumindest nicht Mark Forster, Nico Santos, Stefanie Kloß und Yvonne Catterfeld. Denn die Wahl fällt tatsächlich auf Rea und Samu!

Bei wem buzzern die Jury-Mitglieder am Sonntag?

Ob das Jury-Duo sich am Sonntagabend auch bei den neuen Kandidaten wie Marc Gensior oder Vojtech Zakouril (singt California Dreamin“ von The Mamas and the Papas) aus Braunschweig umdrehen und um die Talente kämpfen wird, kannst du am Sonntagabend um 20.15 Uhr bei Sat.1 sehen.

Vojtech Zakouril aus Braunschweig singt am Sonntag bei „The Voice of Germany“. Ob er die Jury überzeugen kann? Foto: ProSieben/Sat.1/Richard Hübner

Bei aller Sympathie für Samu und Rea hat jedoch eine Aktion von Samu Haber Jury-Mitglied Yvonne Catterfeld so gar nicht gefallen. Was da los war, liest du hier >>>>