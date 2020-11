The Voice of Germany: Als Samu DAS macht, ist Yvonne Catterfeld entsetzt

Samu Haber lässt die Herzen zahlreicher Frauen höher schlagen - aber anscheinend nicht das von Jury-Kollegin Yvonne Catterfeld bei „The Voice of Germany“. Dort sorgen die Aktionen des Finnen eher für ganz andere Gefühle...

„Die wahre Größe eines Sportlers zeigt sich nicht in der Niederlage, sondern in seinem Verhalten im Triumph“ heißt es immer so schön, wenn der Unterlegene sich über die Jubelarien des Siegers echauffiert. Eine ähnliche Überschrift könnte auch das Video tragen, welches die Fans auf die neue Folge von „The Voice of Germany“ einheizen soll.

„The Voice of Germany“: Yvonne Catterfeld traut ihren Augen nicht

Denn darin scheint es, als hätte das Männerteam um Samu Haber und Rea Garvey mal wieder einen Sänger ins Team locken können. Und wie zelebriert man das bei „The Voice of Germany“? Richtig: Mit ausufernden Tanz- und Gesangseinlagen.

So sieht man Rea Garvey bei einer äußerst emotionalen Darbietung des Songs „Papa don't preach“ von Superstar Madonna, während Samu sich eher dem Tanz nachgibt und vor Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß und Ex-„GZSZ“-Star Yvonne Catterfeld eine Art angezogenen Lapdance andeutet.

„The Voice of Germany“-Jurorin Yvonne Catterfeld war von Samu Habers Tanzstil angewidert (Symbolbild). Foto: imago images / POP-EYE

„The Voice of Germany“: Das sind die Gewinner

Ivy Quainoo (2011/12)

Nick Howard (2012)

Andreas Kümmert (2013)

Charley Ann Schmutzler (2014)

Jamie-Lee Kriewitz (2015)

Tay Schmedtmann (2016)

Natia Todua (2017)

Samuel Rösch (2018)

Claudia Emmanuela Santoso (2019)

Eine Aktion, die der Sängerin und Schauspielerin so gar nicht zu gefallen scheint. Während Stefanie Kloß noch lachen kann, verzieht Yvonne Catterfeld angewidert das Gesicht und schüttelt sich leicht.

„The Voice of Germany“: Ein Satz sagt alles

Die „The Voice of Germany“-Juroren Samu Haber und Rea Garvey. Foto: ProSiebenSat.1 / Richard Hübner

Am besten passte jedoch der Satz von Stefanie Kloß. „Gleich wieder so über die Stränge schlagen“, rief die Silbermond-Sängerin dem Männer-Duo entgegen.

Zuletzt sorgte Jury-Mitglied Mark Forster mit einem emotionalem Geständnis für Gänsehaut. Wie Jury-Kollege Rea Garvey darauf reagiert, ist jedoch gar nicht mal so die feine englische Art. Hier erfährst du, was genau geschehen ist.

Forster hatte vor einiger Zeit selbst große Mühen, überhaupt Gesangskandidaten und -kandidatinnen gewinnen zu können. Mehr dazu >>>hier.

Das ist Yvonne Catterfeld:

Yvonne Catterfeld wurde am 2. Dezember 1979 in Erfurt geboren

Sie wurde durch die Telenovela „GZSZ“ berühmt

Ihren musikalischen Durchbruch schaffte sie mit dem Song „Für dich“

„The Voice of Germany“ läuft donnerstags und sonntags bei Sat.1 und Prosieben.