„The Voice of Germany“: Samu Haber macht pikantes Angebot – dann greift anderer Coach ein „Ich halt das nicht mehr aus“

The Voice of Germany-Coaches Samu Haber und Rea Garvey.

Da geht es mal wieder ordentlich zur Sache bei „The Voice of Germany“! Am Sonntagabend kämpfen die Teams wieder um die Talente - und Samu Haber muss sich ganz schön was überlegen, um einen Kandidaten in sein Team zu holen.

Etienne hat es den Coaches bei „The Voice of Germany“ wirklich angetan - sowohl das Frauenteam Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß als auch das Männerteam Samu Haber und Rea Garvey wollen das Talent im Team haben.

„The Voice of Germany“: Samu Haber schlägt einem Kandidaten DAS vor

Die große Frage: Zu wem will Etienne? In einer Vorschau von „The Voice of Germany“ wird deutlich: Vor allem Samu Haber scheint Angst zu haben, den Kandidaten an die Frauen zu verlieren. Daher überlegt sich der Finne etwas ganz Besonderes, um ihn doch noch von sich und seinem Kollege Rea zu überzeugen.

Er erklärt dem jungen Mann: „Wir alle haben unsere Backstages. Dort gibt es Jacuzzis. Es gibt viel Platz für Champagner-Gläser, bei uns Whiskey-Gläser. Manchmal haben wir Freizeit und sitzen im Jacuzzi und die Frage ist: In welchem Jacuzzi möchtest du sitzen?“

„The Voice of Germany“: „Ich halte das nicht mehr aus“

„The Voice of Germany“-Coach Nico Santos kriegt sich gar nicht mehr ein vor Lachen, Yvonne Catterfeld schüttelt belustigt den Kopf. Stefanie Kloß hat genug, sie greift ein. „Etienne, pass auf, ich halte das nicht mehr aus. Ganz ehrlich, das kannst du doch nicht ernst meinen, in so ein Team zu wollen?“

Den Kandidaten interessiert aber nur eines: „Habt ihr auch einen Jacuzzi?“, will er von Stefanie wissen.

Die The Voice of Germany-Coaches 2020. Foto: ProSiebenSAT.1/Richard Hübner

Für die weiblichen Fans von „The Voice of Germany“ steht fest: Sie würden gerne zu Samu Haber in den Whirlpool.

Also ICH würde gern mit Samu und Rea im Jacuzzi sitzen. Wäre ich allerdings ein männlicher Teenager, hätte ich mich auch für die Mädels entschieden. Manchmal denkt Samu echt nicht nach.

Also ich hätte mich als männlicher Teenager definitiv mit Samu in den Jacuzzi begeben

In Jacuzzi von Samu ist kein Platz mehr, so viele Damen

Welches Team Etienne am Ende wohl wählt? Ein weiterer Clip verrät, dass sich auch Yvonne Catterfeld mächtig ins Zeug legt und sogar einen Song für den Kandidaten singt. (cs)

Wie das Battle zwischen den Coaches ausgeht, kannst du bei „The Voice of Germany“ sehen. Die Casting-Show läuft sonntags und donnerstags auf Sat.1 und Prosieben.