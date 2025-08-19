Halbfinale bei „Villa der Versuchung“ – kurz danach platzt die Nachricht herein

Eine Woche vor dem Finale (18. August) musste die „Villa der Versuchung“ bei den jungen Zuschauern Federn lassen. Der Marktanteil sank auf 7,7 Prozent. Gegenüber der Vorwoche bedeutete das ein Minus von 2,2 Prozentpunkten, wie das Medienportal „DWDL“ berichtete. Hauptgrund war die starke Konkurrenz des DFB-Pokals.

Trotzdem hielt sich Sat.1 solide. Mit der „Villa der Versuchung“ stellte der Sender die stärkste Alternative zum Fußball dar. Insgesamt sahen 1,03 Millionen Menschen zu. In der Zielgruppe 14-49 belegte Sat.1 am Montagabend, den 18. August, Platz zwei hinter der ARD. Vox folgte mit „Goodbye Deutschland.“

„Villa der Versuchung“ im Quotenvergleich

Die Auswanderer-Doku verlor wie Sat.1 Zuschaueranteile, erreichte jedoch mehr Gesamtpublikum als zuvor. Im Schnitt schalteten 0,77 Millionen Menschen ein. In der Kernzielgruppe sank der Marktanteil auf 6,6 Prozent. Damit blieb „Villa der Versuchung“ vor Vox, aber unter dem Vorwochenniveau.

ProSieben erzielte mit „Rocketman“ ähnliche Werte. 0,74 Millionen Zuschauer sahen zu, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 6,5 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es für ProSieben etwas besser: 6,7 Prozent. Sat.1 lag mit der „Villa der Versuchung“ knapp darüber, bei 6,8 Prozent.

„Villa der Versuchung“: Sieger steht bereits fest

„Goodbye Deutschland“ musste sich hingegen mit 6,0 Prozent begnügen. Damit zeigte sich: Auch wenn die Quoten leicht sanken, behauptete sich Sat.1 mit der „Villa der Versuchung“ stabil im Wettbewerb. Das Finale am 25. August dürfte daher erneut Spannung und Reichweite versprechen.

Die letzte Folge ist bereits in der Joyn-Mediathek abrufbar. Dort erfahren Fans schon, wer am Ende den Sieg einholt. Achtung Spoiler: Schauspieler Raúl Richter entschied die letzte Abstimmung. „Ich gönne dir das von Herzen, diese letzte Stimme und ich gönne dir den Sieg“, erklärte er.

Seine Worte galten Jasmin Herren. Die 46-Jährige sammelte die meisten Stimmen der Mitstreiter ein. Damit ist sie die Gewinnerin der ersten Staffel „Villa der Versuchung“ und darf sich über das Preisgeld freuen. Sat.1 wird das Finale am 25. August im Free-TV zeigen.

