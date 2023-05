„Verstehen Sie Spaß?“: Zuschauer fassungslos, als SIE auftauchen – „Ach du meine Güte“

Bei „Verstehen Sie Spaß?“ wird vor allem der Humor von Promis jedes Mal aufs Neue auf die Probe gestellt. Die Streiche werden mit Hilfe einer versteckten Kamera festgehalten. Doch nicht alle Aktionen kommen bei den TV-Zuschauern auch gut an.

Seit April 2022 moderiert Barbara Schöneberger „Verstehen Sie Spaß?“ in der ARD. Sie übernahm als Nachfolgerin von Guido Cantz, der Ende 2021 den Job an den Nagel hing.

„Verstehen Sie Spaß?“ bei Sprachschule für Kinder zu Gast

In der aktuellen Ausgabe am Samstagabend (27. Mai) sind wieder zahlreiche prominente Gäste wie Gaby Dohm, Hans Sigl, Lea Wagner, Thomas Morgenstern, Simon Pierro, Ben und Sarah Zucker und Ernie und Bert von der Sesamstraße geladen – und letztere kommen gar nicht gut weg.

In einer Sprachschule für Kinder in Düsseldorf wird ein Sesamstraßen-Tag veranstaltet. Und gerade dann haben sich auch Ernie und Bert dorthin verirrt. Über einen Monitor beginnen sie auf einmal mit den Kindern zu sprechen und stiften sie zu lustigen Dingen rund ums Backen an. Und auch in der Show selbst sind die zwei Kultfiguren vor Ort.

Twitter-Community eher weniger begeistert

Das sorgt für einige verärgerte Tweets, denn nicht alle finden ihren Auftritt so gelungen. „Ach du meine Güte! Ernie und Bert klingen ja sowas von unecht… Kindheit doch schon arg lang her, deucht mir“, schreibt ein User auf Twitter. „Und was genau war jetzt der Witz bei diesem Clip mit Ernie und Bert von der Sesamstraße?“, fragt ein weiterer User. Doch nicht alle sehen denn Auftritt negativ – ein anderer Twitter-Nutzer urteilt: „So Hammer“. Jeder teilt eben eine andere Art von Humor.

