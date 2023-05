„Verstehen Sie Spaß?“ (ARD): Rätselraten um Comedian! „Gibt jede Menge, die es verdient hätten“

Seit 50 Jahren läuft „Verstehen Sie Spaß?“ erfolgreich in der ARD. Der öffentlich-rechtliche Sender erfreut sich offenbar vieler Zuschauer, die Spaß verstehen – doch genauso wichtig sind für das Format auch Promis, die Spaß verstehen.

So geht es bei „Verstehen Sie Spaß?“ ja vor allem um Stars, die unangenehme Situationen ertragen müssen. Meist wurden sie auch noch von bekannten Kollegen, die als „Lockvögel“ fungieren, reingelegt. Einer davon ist „Der Bergdoktor“ Hans Sigl, der bei seinem Auftrag vor einer besonderen Herausforderung stand.

„Verstehen Sie Spaß?“: Hans Sigl veräppelt Comedian

In der „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe an diesem Samstag (27. Mai) wird sich Schauspieler Hans Sigl einmal in eine ungewohnte Rolle begeben. Der 53-Jährige soll für die ARD-Show, die von Barbara Schöneberger moderiert wird, einen Comedian ausgerechnet während dessen Live-Auftritts hinters Licht führen.

„Die Live-Verlade ist natürlich insofern schwierig, als dass bei dem verladenen Kollegen einige Menschen im Publikum waren und man denen ja auch gerecht werden muss“, erklärt der Österreicher dazu im Vorfeld. Auf der einen Seite möchte man für die „Verstehen Sie Spaß?“-Kameras seine Rolle gut machen, „die Verlade gut machen“, andererseits müsse man das Ganze auch für das Publikum vor Ort glaubwürdig gestalten.

„Verstehen Sie Spaß?“: Geheimnis wird erst in Show enthüllt

Welchem Promi Hans Sigl die Show „verschönert“ hat, darüber hüllen sich sowohl der Schauspieler als auch der verantwortliche Sender SWR in Schweigen – dieses Rätsel wird wohl erst in der Show an diesem Samstagabend um 20.15 Uhr gelöst.

Aus Sicht von Hans Sigl hätte es aber so einige treffen können, denn es gebe „jede Menge Kollegen, die es so ein bisschen verdient hätten.“ Wer weiß, vielleicht bekommt der Schauspieler, der selbst auch schon in die „Verstehen Sie Spaß?“-Falle tappte, ja noch die Gelegenheiten dazu. Schließlich hat ihm die Rolle als Lockvogel gefallen. Es ist „insofern sehr spaßig, als dass man die Schadenfreude in sich entdeckt und kultivieren kann“, gesteht der „Bergdoktor“. (mit dpa)

„Verstehen Sie Spaß?“ kannst du an diesem Samstag (27. Mai) um 20.15 Uhr in der ARD oder in der Mediathek sehen.