Bei „Verstehen Sie Spaß?“ hat die ARD am Samstagabend (15. Juli) wohl auf das falsche Pferd gesetzt. Statt neuen lustigen Filmchen gab es nur „Aufgewärmtes“ aus 43 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ – und Moderatorin Barbara Schöneberger kam nicht bei allen Zuschauern gut an.

Die „Verstehen Sie Spaß?“-Zuschauer trafen ein knallhartes Urteil über die neuste Ausgabe der ARD-Sendung und manche von ihnen waren mit dem Auftritt von Barbara Schöneberger nicht ganz einverstanden.

„Verstehen Sie Spaß?“: Zuschauer fällen heftiges Urteil

Barbara Schöneberger bei „First Dates“, Kranfahrer Robbie oder die wilde Partynacht der vier Ehemänner – die ARD zeigte beim Sommerfest einige Klassiker aus 43 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“. Den ein oder anderen Lacher sackten sie damit sicherlich ein, doch viele Zuschauer hätten sich wohl lieber etwas Neues gewünscht, dass sie eben noch nicht kennen. Auch wenn den Zuschauern hätte bewusst sein müssen, dass es sich um eine Highlight-Show handelt – nur zu gern hätten sie auch manchen neuen Clip gesehen.

Viel mehr regten sie sich aber ohnehin über Moderatorin Barbara Schöneberger auf. Die Zuschauer begrüßte Schöneberger gemeinsam mit Comedian Matze Knop aus einer Almhütte im Schwarzwald. Den Zuschauern gefiel das aber offenbar gar nicht. Sie fällten ein hartes Urteil. Wir haben dir einige Twitter-Reaktionen rausgesucht:

„Das ist wirklich schlecht gemacht. Die Stimmung ist flach und die Streiche sind langweilig. Wo sind die alten Zeiten von ‘Verstehen Sie Spaß?’ geblieben?“

„Barbara Schöneberger übertreibt es mal wieder mit ihrer lauten Art. Kann man sie nicht etwas zügeln?“

„Die Frau ist für eine niveauvolle Moderation von Fernsehsendungen völlig ungeeignet. Selbstdarstellerin mit nervendem Schreieffekt, tue ich mir nicht an. Schade um die an und für sich gute Sendung.“

„Warum schreit denn die Schöneberger immer so?“

„Alter Käse in neuer Verpackung“

Und das Urteil der Fans spiegelt sich auch in den Einschaltquoten wider. Bei Schönebergers Premierensendung am 02. April 2022 schalteten noch 4,59 Millionen Zuschauer ein, am Samstagabend (15. Juli) waren es nur 2,36 Millionen Zuschauer. Das bedeutete einen Marktanteil von 13 Prozent. Das ZDF hingegen räumte mit der Krimiserie „Das Quartett – Dunkele Helden“ richtig ab: 3,8 Millionen Menschen schalteten ein. Ein Marktanteil von fast 19,7 Prozent.