„Verstehen Sie Spaß“: Fassungslosigkeit bei den Zuschauern – „Ein Skandal“

Bereits seit 43 Jahren belustigt die ARD-Sendung „Verstehen sie Spaß?“ Fernsehzuschauer und sorgt für die richtige Unterhaltung an einem Samstagabend. In der beliebten Comedy-Sendung werden Prominente mit versteckter Kamera dazu beauftragt, harmlose Streiche an ihren Mitmenschen auszuführen. Moderiert wird die Show seit dem Jahr 2022 von Fernsehstar Barbara Schöneberger.

In der Ausgabe von „Verstehen Sie Spaß?“ am Samstag (7. Oktober) eröffnet Schöneberger die Live-Show mit einer Tanz- und Gesangseinlage der besonderen Art. Die Moderatorin gibt eine abgeänderte Version des Hits „I Will Surive“ zum Besten und tanzt in einem engen bunten Paillettenkleid vor etlichen Backgroundtänzern. Am Ende der Performance wird die Moderatorin von zwei Tänzern in die Luft gehoben und begrüßt das Publikum freudig. Was wie ein gelungener Start in einen fröhlichen Abend wirken mag, wird von Zuschauern vor dem Hintergrund der neusten Ereignisse jedoch als Fernsehskandal gewertet. Doch was war passiert?

Heftige Kritik an „Verstehen Sie Spaß?“

Die Zuschauer des Senders ARD haben sich mit Sicherheit auf einen amüsanten Abend vor dem Fernseher eingestellt. Die neusten Ereignisse um die Raketen-Angriffe in Israel (mehr dazu hier) veränderten diese gute Stimmung jedoch schlagartig. Die ARD stellte kurzerhand das Programm um, zeigte eine Sondersendung über die Situation in Israel und verschob „Verstehen Sie Spaß?“ um fünfzehn Minuten nach hinten. Als die Comedy-Show dann jedoch anfing, scheint der Übergang von Katastrophenbildern zu einer überdreht tanzenden Schöneberger allerdings zu radikal gewesen zu sein.

Zuschauer der Sendung teilen ihre Fassungslosigkeit in der Social-Media-App X (ehemalig Twitter) mit:

„‚Verstehen Sie Spaß‘ verschiebt sich um 15 Minuten. So eröffnet die ARD ihren Brennpunkt. Diesen Spaß verstehe ich nicht.“

„Egal von welcher Seite man die dramatischen Ereignisse in Israel betrachtet: Eine deutsche Unterhaltungssendung der ARD wie ‚Verstehen sie Spaß?‘ geht heute Abend gar nicht!“

„Dass heute Abend ‚Verstehen Sie Spaß?‘ statt Informationen läuft, ist einfach nur ein Skandal.“

„‚Verstehen Sie Spaß?‘ ist übrigens live. Und beginnt mit einer singenden Barbara Schöneberger und ohne jede Einordnung […]. Nichts zu sagen, ist unangemessen.“

Die Studio-Gäste der Sendung bekommen von dem X-Shitstorm nichts mit und der Comedy-Abend nimmt seinen Lauf. Ob die ARD auf die harte Kritik der Zuschauer reagieren wird, bleibt abzuwarten.