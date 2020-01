Veronika Fitz: Serien-Star ist tot – „Hat mich schwer erschüttert“

Große Trauer in der Fernsehwelt. Schauspielerin Veronika Fitz („Die Hausmeisterin“) ist tot. Fitz starb am Donnerstag im Kreis ihrer Familie, wie ihre Tochter am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München mitteilte.

Veronika Fitz hatte lange mit einer schweren Krankheit zu kämpfen. Sie wurde 83 Jahre alt.

Veronika Fitz: Serien-Star ist tot

Bekannt wurde die Volksschaupielrin vor allem durch ihre Hauptrolle in der BR-Serie „Die Hausmeisterin“ an der Seite von Helmut Fischer und Luise Neubauer.

Die Schauspielerin Veronika #Fitz ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Hauptrolle in der #BR-Serie "Die Hausmeisterin" an der Seite von Helmut Fischer und Ilse Neubauer. #BR24Zeitreise pic.twitter.com/7PdaoUQN1G — BR24 (@BR24) January 4, 2020

Weitere Serien, in denen sie mitgewirkt hatte, waren:

„Forsthaus Falkenau“

„Der Bulle von Tölz“

„Derrick“

„Dr. Stefan Frank - Der Arzt, dem die Frauen vertrauen“

Ihre Nichte Lisa Fitz (67), die Kabarettistin verriet der dpa: „Die Todesnachricht hat mich schwer erschüttert - ich hatte sie immer sehr lieb.“ Vor allem an eine Sache erinnert sie sich gut: „Was ich an ihr hoch geschätzt habe, war ihre einmalige und originelle Schauspielkunst.“

Nicht nur im TV

Nach ihrer Ausbildung an der Otto-Flackenberg-Schule war Veronika Fitz in den 1970er Jahren festes Ensemblemitglied an den Münchner Kammerspielen. Zudem trat sie im Münchner Volkstheater und am Bayerischen Staatsschauspiel auf.

Zuletzt lebte Veronika Fitz zurückgezogen im oberbayerischen Prien am Chiemsee. Fitz stammte aus einer Schauspielerfamilie. Ihre Eltern sind Hans und Ilse Fitz, ihre Brüder Walter und Gerd Fitz.

Veronika Fitz hinterlässt eine Tochter, Ariela Bogenberger. Sie stammt aus der Ehe mit Exmann Willi Anders († 1971). (jhe mit dpa)