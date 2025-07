Veronica Ferres rudert nach Fauxpas im Netz zurück – „Hier ist ein Fehler passiert“

Das hatte Schauspielerin Veronica Ferres wohl nicht so geplant. Eigentlich wollte sie in einem Instagram-Video auf ein für sie wichtiges Thema aufmerksam machen. Doch dann erreichte sie eine Nachricht, die es in sich hatte. Kurz darauf löschte sie den Beitrag wieder. Was war geschehen?

Veronica Ferres gerät in die Kritik

Die Kolumnistin Tara-Louise Wittwer veröffentlichte Ende Juni ein Video auf Instagram. Darin sprach sie über ungleiche Erwartungen an Männer und Frauen in der Gesellschaft. Sie bezog sich auf die These der Influencerin Jessie Song: „Ein toller Mann ist nur eine durchschnittliche Frau.“

Wenige Tage später lud Veronica Ferres ein Video zu demselben Thema hoch. Dabei kopierte sie Aussagen aus Wittwers Video, ohne diese zu zitieren. Wittwer reagierte irritiert und schrieb: „Äh? Könntest du bitte nicht mein Video klauen.“ Die Schauspielerin zog damit deutliche Kritik von der Social-Media-Community auf sich.

Nach dieser Kritik entfernte die Partnerin von Carsten Maschmeyer das Video und entschuldigte sich. „Hier ist ein Fehler passiert, für den ich die Verantwortung trage“, erklärte sie. Die Schauspielerin gab zu, Jessie Song als einzige Quelle genannt und Wittwers Worte übernommen zu haben. „Den Credit an dich habe ich nun nachgeholt, aber natürlich viel zu spät“, sagte sie weiter.

Veronica Ferres entschuldigt sich öffentlich

Ferres betonte in ihrer Stellungnahme, dass sie Wittwers Arbeit wertschätze. „Dein Content ist stark, wichtig und inspiriert Frauen, laut zu werden. Bitte mach weiter so“, lobte sie. Trotz ihrer späten Einsicht löste die Schauspielerin online eine große Debatte über Copyright und Wertschätzung aus.

Für Tara-Louise Wittwer ist die Angelegenheit abgeschlossen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: „Das Thema ist für mich gegessen.“ Sie nimmt Ferres’ Entschuldigung an und will keinen Streit fortsetzen. Beide Seiten scheinen das Kapitel hinter sich zu lassen, auch wenn die Diskussion online weitergeführt wurde.

