Veronica Ferres zeigt ihren Weihnachtsbaum – doch was bitte ist DAS?

Hach, wie schön das Foto doch ist!

Veronica Ferres (54) zeigt sich auf Instagram an Heiligabend Arm in Arm mit ihrem Partner Carsten Maschmeyer (60). Dazu ihr Kommentar: „Frohe Weihnachten! Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als die Festtage mit meinen Liebsten zu verbringen. Hattet ihr auch so einen besinnlichen Abend?“

Geschenke, Blumenstrauß, Weihnachtsbäume: Veronica Ferres postet Heiligabend-Foto mit Carsten Maschmeyer

Ja, Veronica, da hast du vollkommen recht. Auf ihrem Foto sind noch verpackte Geschenke und ein großer roter Blumenstrauß neben der Schauspielerin zu sehen. Und natürlich der obligatorische Weihnachtsbaum. Nein, Veronica Ferres und Carsten Maschmeyer gönnen sich sogar gleich zwei wunderschön geschmückte Bäume – doch, Moment: Was ist DAS denn?

Ein Baum merkwürdig geschmückt

Wirklich schön geschmückt ist nämlich nur EIN Weihnachtsbaum. Und zwar der HINTER Veronica Ferres. Der andere Baum ist, naja, mit Verlaub – sehr eigenwillig geschmückt. Nicht mal ETWAS vom grünen Tannenbaum ist zu erkennen. Böse Zungen würden behaupten: Man sieht vor lauter Schmuck den Baum nicht...

Veronicas Followern scheint das nicht zu stören, sie wünschen (wie es sich besinnlich-weihnachtlich gehört) ebenfalls brav frohe Weihnachten.

Hier eine Auswahl der Kommentare:

„Glanz und Gloria in warmer familiärer Atmosphäre. Ihnen ein frohes Weihnachtsfest.“

„Schöne Weihnachtstage wünsche ich euch.“

„Frohe Weihnachten dir und deinen Lieben. Ihr zwei seht mal wieder absolut zauberhaft aus.“

Tja, dann eben für Weihnachten 2020 dieser kleine Tipp: Vielleicht einfach mal weniger Schmuck verwenden, liebe Veronica... (mg)