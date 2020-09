Verona Poth postet Urlaubsfoto – Fans spotten: „Immer schön als Beispiel voran“

In einem blauen Jumpsuit sitzt Verona Pooth auf Steinen direkt am Meer. Den Sonnenhut zieht sie ins Gesicht, blickt direkt in die Kamera. Die Meerluft scheint ihr gut zu tun. Das finden auch viele Fans, die fleißig kommentieren, wie hübsch die Moderatorin aussieht und wie gut ihr ihr Outfit steht.

Doch es gibt auch kritische Stimmen. Und die beziehen sich nicht auf Verona Pooths Outfit oder ihr Äußeres, sondern schlichtweg auf den Urlaubsort ihrer Wahl.

Verona Pooth: Urlaubsfoto sorgt für Kritik von den Fans

Mittlerweile dürfte Verona Pooth wieder zurück in Düsseldorf sein, doch bis vor wenigen Stunden konnte die Moderatorin noch die Sonne Mallorcas genießen. Denn dort hat sie Urlaub gemacht und einfach mal die Seele baumeln lassen.

Für ihre Fans gab es kleine Urlaubsausschnitte. Ab und an in der Story, ab und an als Post. Eines der Fotos hat übrigens für mächtig Furore gesorgt. Denn da ließ Verona Pooth ganz schön tief blicken. Alles dazu liest du hier >>>.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr auch eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Söhne

Verona Pooth. Foto: imago images / Future Image

Auch für ihr zweites Urlaubsbild wird die Moderatorin mit Komplimenten überhäuft. Doch dazwischen mischen sich auch kritische Töne. So merkt jemand an: „Du weißt aber, dass du in einem Corona-Risikogebiet bist?“, eine andere Nutzerin fragt: „Musst du danach in Quarantäne?“ und wiederum jemand anders betont: „Immer schön als Beispiel voran in Risikogebiete reisen“.

Verona Pooth macht Urlaub auf Mallorca

Tatsächlich hat die Bundesregierung ganz Spanien einschließlich der Kanarischen Inseln Anfang September zum Risikogebiet erklärt. Das wird gemacht, wenn nach Einschätzungen ein erhöhtes Risiko für eine Corona-Infektion besteht. Wer dort trotzdem Urlaub macht, ist dazu verpflichtet, bei der Rückkehr nach Deutschland einen Corona-Test zu machen. Eine Reise in ein Risikogebiet ist aber grundsätzlich nicht verboten.

Verona Pooth hat in ihrer Instagram-Story kurz vor ihrer Abreise nach Düsseldorf zu ihrer Zeit auf Mallorca Stellung bezogen. „Man kann sich das ziemlich unkompliziert machen, wenn man einfach alle Regeln befolgt und vernünftig sich vorher erkundigt und ganz normal hier einreist und natürlich seine Maske trägt und auf andere Rücksicht nimmt“, betont die Moderatorin. Einen Corona-Test habe sie auch schon gemacht. (abr)