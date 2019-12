Verona Pooth trägt sexy Kleid – ihre Fans gehen sofort auf die Barrikaden

Verona Pooth geizt nicht mit ihren Reizen und zeigt gerne, was sie hat. Das kann sich die 51-jährige Moderatorin auch wirklich leisten.

Erst kürzlich trug Verona Pooth wieder ein sexy Kleid und stellte das auch bei Instagram zur Schau - doch ihre Fans zeigten sich nicht so begeistert wie sonst. Manche regten sich sogar fürchterlich über das Outfir auf.

Verona Pooth steht an eine Wand gelehnt, hebt ihr bodenlanges Kleid hoch. Sie winkelt ihr nacktes Bein an, stellt es durch den Schlitz zur Schau. Doch nicht nur die Beine sind sexy in Szene gesetzt, auch obenrum ist das Dress freizügig und weist einen Riesenausschnitt auf.

Verona Pooth zeigt sich in heißem Outfit

Dazu schreibt die Moderatorin: „Es ist einfach großartig, dabei zu sein. Ein Herz für Kinder ist jedes Jahr aufs Neue sehr bewegend und vor allem überaus erfolgreich. Es macht mich und Franjo sehr glücklich, dass ich als Botschafterin seit über 25 Jahren auch einen kleinen Teil dazu beitragen konnte, Kindern in Not zu helfen.“

Verona Pooth:

Verona Pooth ist 51 Jahre alt

Sie wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien, als Verona Feldbusch geboren

Sie ist Moderatorin, Unternehmerin und Werbemodel

Bekannt wurde sie durch Werbespots für den Marmeladenhersteller Schwartau und Spinat von Iglo

Ihr Vater war Maschinenbautechniker

Ihre Mutter war Friseurin

Am 13. Mai 1996 heiratete Verona Dieter Bohlen in Las Vegas

Nach vier Wochen folgte schon die Trennung

Seit 2000 ist sie mit dem Unternehmer Franjo Pooth zusammen

2005 heirateten die beiden kirchlich im Wiener Stephansdom

Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne

Das Outfit trug Verona Pooth zur Spendengala „Ein Herz für Kinder“, die am Wochenende stattfand.

Unter dem Post sammeln sich zahlreiche Kommentare. „Tolles Kleid“, „Cooles Bild“ oder „Toll, was du machst, du siehst immer Hammer aus“, heißt es darunter. Vielen Fans gefällt der Look also.

Fans kritisieren Verona Pooth wegen ihres Kleides

Doch nicht alle sind so positiv gestimmt. Einige finden den sexy Look zwar gut - aber nicht zu diesem Anlass.

Eine Auswahl an Kommentaren:

Tolle Angelegenheit. Aber das Foto dazu finde ich irgendwie unpassend.

Brüste zeigen gehört nicht in so eine Sendung. Geht gar nicht.

Du ziehst toll aus... Das Kleid sieht mega aus... Aber in meinen Augen ist das für eine Spendengala, die „Ein Herz für Kinder“ heißt, eher unpassend

Tolles Kleid...aber nicht passend für diesen Abend

Zahlreiche Instagram-User stimmen der Meinung zu. „Genau“, „So ist es“ und „Das ist auch meine Meinung“ sind darunter zu lesen.

Bei aller Kritik sollte das Wichtigste nicht aus den Augen verloren werden: Am Spendenabend kamen 18 Millionen für hilfsbedürftige Kinder zusammen. (cs)