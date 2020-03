Verona Pooth teilt irres Video: Fans rasten aus – „Fetisch-Buxe“

Was für ein Anblick! Mit ihren rund 557.000 Instagram-Followern teilte Verona Pooth einige Eindrücke von einem Termin bei RTL in Köln. In insgesamt zehn Videos fasst die 51-Jährige ihren Arbeitstag zusammen.

Doch ihre Fans scheinen sich vor allem für einen Aspekt zu interessieren: Veronas Fotoshooting – und das scharfe Outfit, das die zweifache Mutter dabei trägt.

Verona Pooth: Lack-und-Leder-Outfit raubt Fans den Atem

Im schulterfreien schwarzen Top, einer Lack-Lederhose und verzierten Cowboystiefeln tritt Verona Pooth vor die Kameras der Fotografen – und lässt ihre Fans damit durchdrehen.

Die Kommentare sind voller Komplimente für die 51-Jährige. „Du haust mich jedes Mal mehr um, du bist zu perfekt für diese Welt“, schreibt ein begeisterter User. Ein anderer lobt: „Du bist immer so gut gelaunt. Siehst immer toll aus. Liegt bestimmt daran, dass du eine wunderschöne Ehe mit Franjo hast. Mach weiter so.“

Ein Fan erkundigt sich sogar direkt, für welchen Preis die Hose aus dem Video zu haben ist. Dazu kann sich ein Nutzer einen augenzwinkernden Kommentar nicht ersparen: „Bisschen Fetisch, die Buxe.“ (at)