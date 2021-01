Verona Pooth zeigt sich sexy und gibt Blick auf Mega-Dekolleté frei – „Bombe!“

Wow, Verona Pooth ist sexy wie eh und je!

52 Jahre ist die Werbe-Ikone mittlerweile schon. Ansehen kann man der zweifachen Mutter ihr Alter aber nicht. Bei Instagram zeigt sich Verona Pooth immer wieder mega heiß. Jetzt weiß die Ex von Dieter Bohlen mal wieder mit einem neuen Foto zu begeistern.

Verona Pooth im sexy Samtkleid - mit Mega-Dekolleté

In einem hellblauen, schulterfreien Samtkleid sitzt Verona Pooth auf der Armlehne ihres Sofas. Dezent geschminkt, die dunkle Haarpracht in leichte Locken geworfen und mit knallroten Nägeln blickt sie verführerisch in die Kamera.

Doch das ist noch nicht alles: Auf einem zweiten Bild beugt sich die Werbe-Ikone nach vorne. Und gibt so den Blick auf ihr Mega-Dekolleté preis!

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder

Die Fans sind von dem neuen Bild von Verona Pooth begeistert. Sie kommentieren:

„Immer Top!“

„Hallo Liebe Verona ,schön und sexy wie immer. Klasse Foto von dir“

„Traumhaft schön“

„So hübsch“

„Bombe!“

Verona Pooth zeigt sich gerne sexy auf Instagram. Foto: imago images / APress

Vor einiger Zeit bekam Verona Pooth einen fiesen Kommentar von einem Instagram-Follower. Doch die 52-Jährige reagierte gekonnt und brachte ihre Fans so sogar zum Lachen. Hier mehr dazu>>> (cs)