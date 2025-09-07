Nach „Schlag den Star“ mit Verona Pooth weiß jeder Bescheid

Am Samstagabend (6. September 2025) kam es bei „Schlag den Star“ auf ProSieben zur Primetime zu einem bislang einzigartigen Duell. Erstmals standen sich zwei prominente Mutter-Sohn-Duos gegenüber: Verona Pooth trat gemeinsam mit ihrem Sohn Diego gegen Natascha Ochsenknecht und ihren Sohn Wilson Gonzalez an.

Es war ein nervenaufreibendes Duell und begann gleich mit einem Schockmoment: Verona Pooth verletzte sich in der ersten Runde am Oberschenkel und musste medizinisch versorgt werden. Sie kämpfte trotz Blessur tapfer weiter, doch aus einem aufregenden Finale gingen die Ochsenknechts als Sieger hervor.

Aber war die „Schlag den Star“-Premiere auch ein Sieger mit Blick auf die TV-Quoten? Wie viele Menschen verfolgten das Mutter-Sohn-Duell?

Verona Pooth: Wie viele Zuschauer verfolgten „Schlag den Star“?

Die veröffentlichten Zahlen des Portals „Quotenmeter“ sprechen eine deutliche Sprache: So blieb der große Quotenerfolg aus. Insgesamt schalteten 0,85 Millionen Zuschauer beim Pooth-Ochsenknecht-Duell ein, was einem Marktanteil von 6,6 Prozent entspricht.

Aus der werberelevanten Zielgruppe, der 14- bis 49-Jährigen, verfolgten lediglich 0,27 Millionen Zuschauer den packenden Showdown. Das spiegelt einen Marktanteil von 11,8 Prozent Marktanteil wider.

Es gibt einen anderen Gewinner

Als klarer Sieger ging übrigens das Prominenten-Special der ARD-Quizshow „Gefragt – Gejagt“, hervor. Die XXL-Ausgabe lockte starke 3,09 Millionen Zuschauer vor den Fernseher – ein Spitzenwert von 17,5 Prozent Marktanteil.

Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show rund um Moderator Alexander Bommes ein Hit: 0,39 Millionen junge Zuschauer reichten hier für einen Marktanteil von überdurchschnittlichen 13,6 Prozent.

Das Fazit am Ende: ARD gewinnt den Show-Abend deutlich. Dagegen dürfte man sich bei ProSieben trotz Star-Power etwas mehr versprochen haben. Es bleibt spannend, wie sich die Einschaltquoten künftiger Ausgaben entwickeln werden.