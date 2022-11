Verona Pooth bekommt live im TV Bilder ihres Sohnes gezeigt: „Oh Gott“

Wenn die Kinder flügge werden, ist das wohl für jeden Elternteil schwer. Man hat nicht mehr alles in der Hand, kann nicht mehr jeden Schritt kontrollieren. Und man muss sich auch auf die ein oder andere Überraschung gefasst machen. Das ist auch bei Promi-Müttern wie Verona Pooth nicht anders. Nur, dass ihre Überraschungen nicht am Telefon, sondern im TV-Studio auf sie warten.

So war Verona Pooth am Wochenende in der RTL-Sendung „Gala TV“ zu Gast. Mit Moderatorin Annett Möller plauderte die 54-Jährige unter anderem über ihre Arbeit, aber auch über Sohnemann San Diego. Und bei dem hat sich in der jüngsten Vergangenheit einiges getan.

Verona Pooth wird mit Fotos von Sohn San Diego überrascht

Nicht nur, dass der 19-Jährige derzeit in Florida an seiner Golf-Karriere arbeitet, der Sohn von Verona und Ehemann Franjo Pooth ist auch unter die Models gegangen. So posierte San Diego für das US-Magazin „FIV“.

Eine Überraschung für Verona. „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne die Bilder, die gleich kommen, nicht. Ich bin selten aufgeregt, wenn ich im TV …“, dann brach die 54-Jährige ihren Satz ab. Der Grund: Im Hintergrund erschien Diegos Cover.

„Oh Gott“, rief Verona und hielt sich eine Hand vor das Gesicht. Scheinbar vor positiver Überraschung, denn das Bild vom Sohnemann ist durchaus gelungen. Ein grauer Trenchcoat, dazu ein gemustertes Hemd, ein verführerischer Blick in die Kamera. San Diego scheint sich bei Mama einiges abgeschaut zu haben.

Wenig verwunderlich, dass die amerikanischen Mädchen auf den 19-Jährigen fliegen. Das nämlich plauderte Verona Pooth auch noch ganz nebenbei bei „Gala TV“ aus. „Wir haben ihn besucht, weil wir gerade in Los Angeles waren und dann sind wir da hingeflogen und er hat eine Freundin da gefunden“, verriet die Ex von Dieter Bohlen.