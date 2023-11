Verona Pooth von Gast in „NDR Talk Show“ zerlegt – Moderator muss eingreifen

Verona Pooth ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die 55-Jährige ist aber ebenso bekannt für ihr stets gestyltes Äußeres. Und um Äußerlichkeiten ging es auch in der „NDR Talk Show“. Dort war die Werbe-Ikone am Freitag (17. November) zu Gast, als die Gesprächs-Lage plötzlich eskalierte.

Neben Verona Pooth war auch Moderatorin Alida Gundlach (80) zu Gast in der „NDR Talk Show“, wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet. Gundlach moderierte die Sendung selbst für viele Jahre. Doch ein Comeback könnte sie sich nicht vorstellen, wie sie in der Sendung betonte.

Gundlach in Austeil-Laune

„Die Talkshow-Zeiten sind vorbei“. Schon hier begann sie mit stichelnden Kommentaren, die auf die Veränderung der Talkshow abzielen: „Außerdem braucht ihr bald Servietten für den Charme, den ihr da untereinander verteilt. Das ist ja übel“, sagte sie mit einem Lachen.

„Die Komplimente, die ihr euch hier untereinander einschenkt, das ist eigentlich echt unüblich unter den Kollegen“, betonte die Moderatorin weiterhin. „Das ganze Aussehen hat ja so einen großen Stellenwert hier gekriegt. Da möchte ich gar nichts mit zutun haben.“ Klartext zur Entwicklung der „NDR Talk Show“! Doch nicht nur die Show selbst, sondern auch Verona Pooth bekam ihr Fett ordentlich weg.

Plötzlich geht es um das Aussehen von Verona Pooth

Schließlich fokussierte sich das Gespräch auf Verona Pooth. Zunächst ging es nur um ihre Heirat mit Franjo Pooth im Jahr 2004 und ihr aktuelles Buch. Als es dann um ihre Disziplin ging, holte Pooth zu ihrem Alter und ihrer Erfahrung aus. Währenddessen wurden im Hintergrund alte Bilder von ihr gezeigt. „Man darf sich nicht so aufgeben“, appellierte Pooth an Frauen, die „zweite Lebenshälfte“ noch zu nutzen. „Das Aussehen ist wirklich sekundär“, sagte die Influencerin.

Jeder sei ein Typ, betonte sie weiter und zeigte auf sich selbst, „ich bin zufällig so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin, aber ich wäre auch anders erfolgreich geworden.“ Durch ihre Tätigkeit als Model habe sich sowieso alles um das Aussehen gedreht. „Aber das verstehe ich nicht, Frau Pooth“, rief Alida Gundlach dazwischen. Schließlich habe sie „viel an ihrem Aussehen gemacht“. Gundlach weiter: „Wir haben ja gerade die ganzen Bilder von vorher gesehen und das ist ja ein großer Unterschied.“ Pooth zeigte auf die Fotos, die sie mit 21 Jahren zeigen. „Und da sehe nicht anders aus wie heute.“

Moderator muss eingreifen

„Also sie haben nichts gemacht?“, fragte die 80-Jährige daraufhin. „Doch, doch – ganz viel. Aber nicht so, wie sie sich das jetzt vorstellen. Man kann mich ja googeln und bis zum Alter von 16 oder 17, da sind die ersten Bilder im Netz…“ Als Gundlach versuchte sie zu unterbrechen, ließ Pooth jedoch nicht locker.

Dann ging es plötzlich um das „Schick machen" als Hobby. „Sie machen sich gerne schick, dabei bleibt es dann?", fragte Gundlach bissig. Pooth wollte verneinen und wieder ausholen – dann ging schließlich Moderator Johannes Wimmer dazwischen. „Sekundär heißt ja nicht, dass es keinen hohen Stellenwert hat. Es ist nur nicht primär", versuchte er zu schlichten.