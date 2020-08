Verona Pooth: Sexy Dusch-Foto – jetzt lässt sie (fast) alle Hüllen fallen

Sommerzeit gleich Bikini-Zeit? Manche Promis nutzen die heißen Temperaturen für sexy Bikini-Schnappschüsse. Eine von ihnen ist Verona Pooth, wie sie jetzt mit ihrem neusten Foto auf Instagram beweist. Das Bild war sogar so heiß, dass sie die Aufnahme erst einmal wieder löschte, nur um sie wenig später noch einmal ihren Followern zu präsentieren.

Die Unternehmerin macht gerade Urlaub auf Mallorca und es scheint, als lasse es sich Verona Pooth richtig gut gehen. Auf ihren Fotos sieht man Verona Pooth mal im knall-orangefarbenen Bikini, mal ganz entspannt im Pool treibend, oder halbnackt unter der Dusche. Oben ohne also.

Verona Pooth: Halbnacktes Foto unter der Dusche

Bitte was? Ja richtig, Verona Pooth teilte am Samstag bei Instagram ein Bild, dass sie nur mit einem Bikini-Unterteil unter der Dusche zeigt, mit ihren Händen verdeckt sie ihre Brüste, schaut verschmitzt in die Kamera.

--------------------

Verona Pooth:

Verona Pooth wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien als Verona Feldbusch geboren

Sie ist Moderatorin, Unternehmerin und ein erfolgreiches Werbegesicht

Ihre Eltern sind der deutsche Maschinenbautechniker Ernst Feldbusch und die bolivianische Friseurin Luisa Feldbusch

Im ersten Lebensjahr von Verona Pooth zogen die Eltern mit ihr und ihrem Bruder nach Hamburg

1990 wurde sie bei der Wahl zur Miss Germany Zweite

1993 wurde Verona Pooth Miss Intercontinental World und Miss American Dream

Am 13. Mai 1996 heiratete Verona Pooth Dieter Bohlen

Bereits nach vier Wochen folgte die Trennung

Seit 2000 ist sie mit dem Unternehmer Franjo Pooth zusammen

Das Paar hat zusammen zwei gemeinsame Kinder

---------------------------

Klar, dass die Fans da vor lauter Freude ausrasten. Doch diese war nur von kurzer Dauer. Verona Pooth löschte das Foto nämlich schnell wieder von ihrer Instagram-Seite. Warum sie diesen Schritt ging? Bislang unklar. Auf Instagram verriet die Düsseldorferin jedenfalls nicht, warum. Sie teilte lediglich ein kurzes Video, das sie und Ehemann Franjo Pooth auf Mallorca zeigt.

+++Helene Fischer: Herbe Niederlage für die Schlagerkönigin – jetzt kommt raus, dass...+++

Nun ist klar, warum Verona Pooth das sexy Bild löschte. Der „Bild“ verriet Verona Pooth: „Das Foto war mir doch eine Nummer zu heiß für mein Instagram, auch wenn ich richtig viele tolle Komplimente bekommen habe. Es war ein Schnappschuss meiner Freundin beim Rumalbern.“

Verona Pooth: Ersatz-Foto für die Fans

Statt des Halb-Nackt-Duschfotos postete Verona Pooth dann später aber ein Bild, das sie im Bikini an einen Pfeiler gelehnt zeigt und schreibt dazu „... oder so.“ Ob Instagram das Oben-Ohne-Bild gesperrt hat? Unklar.

---------------

Mehr News zu Verona Pooth:

Verona Pooth schmeißt Geburtstagsparty: Irre, wer plötzlich im Garten steht

Verona Pooth: Grusel-Moment – am Flughafen Düsseldorf sieht sie DAS

Verona Pooth verrät vor laufender Kamera: „Wenn ich ausziehe, dann...“

-------------------

Doch ihre Fans lieben auch das neue Bild. Kommentieren fleißig und loben die 52-Jährige für ihre Top-Figur. So schreit eine Followerin von Verona: „Wahnsinnsfigur“, während ein männlicher Fan hinzufügt: „Wow Verona, wie machst du das echt? Hammer dein Body!“

Es scheint, als ließe das freizügige Bikini-Foto Verona Pooth einfach nicht los: Am Sonntagnachmittag überlegte es sich doch nochmal anders und fragt nun ihre Fans, ob sie das Bild nochmal posten soll. Der Stand ist eindeutig (19.00 Uhr): Die Mehrheit der Fans sagt ja!

Verona Pooth will von ihren Fans wissen: Soll sie das freizügige Bikini-Bild nochmal posten? Foto: Screenshot Instagram

Verona Pooth meldet sich erneut zu Wort

Auf die Umfrage reagierte Verona am Montagabend nochmal. Sie erklärte, wie es zu dem Foto kam und das ihre Freundin sie überreden musste, es zu posten. Am Ende entschied sie sich schließlich aber doch wieder gegen das Foto und löschte es. Sie ist sich nicht ganz sicher, ob sie es wirklich nochmal posten soll.

+++ Helene Fischer: Herbe Niederlage für die Schlagerkönigin – jetzt kommt raus, dass...+++

Sie verriet allerdings: Immer um 21 Uhr kommt in der Regel ein neues Foto. "Ihr könnt ja einfach mal reinschauen bei mir und gucken", sagt Verona Pooth. Bislang ist das Bild aber noch nicht aufgetaucht. Ob sich Verona noch traut?

Verona Pooth: Antwort auf Dessous-Frage

Dass sich Verona Pooth gerne etwas weniger bedeckt präsentiert, dürfte also klar geworden sein. Allerdings: Wer kann es ihr bei den aktuellen Temperaturen verübeln.