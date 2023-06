Verona Pooth traurig: „Keiner hat uns nur ein Jahr gegeben“

Erinnerst du dich noch an den Blubb? Falls ja, bist du ohne Zweifel ein Kind der 90er und vielleicht sogar ein Fan von Verona Pooth (damals noch Feldbusch). Schließlich wurde die heute 55-Jährige mit der Werbung für einen bekannten Rahm-Spinat-Hersteller deutschlandweit bekannt.

Doch auch schon vor der legendären TV-Werbung war Verona Pooth ein gefeiertes TV-Gesicht. Von August 1996 bis März 1999 moderierte sie die Fernseherotikshow „Peep!“, bei RTL erhielt sie mit „Veronas Welt“ später sogar eine Comedyshow. Dazu kam natürlich die Beziehung mit Poptitan Dieter Bohlen, die lange die Schlagzeilen bestimmte.

Verona Pooth denkt an die Vergangenheit zurück

Als die Partnerschaft wenig später zu Ende ging, wurden die Schlagzeilen nicht weniger. Dann jedoch lernte die Moderatorin den Unternehmer Franjo Pooth kennen. Eine Beziehung, die zu Beginn nur von wenigen wirklich ernst genommen wurde, wie sich Verona erinnert. So schrieb ein Fan via Instagram zu einem gemeinsamen Foto des Pärchens: „Und was haben sich die Medien anfänglich das Maul zerrissen.“

Eine Aussage, auf die Verona direkt antwortet: „Ja, unglaublich. Schön, dass du dich daran erinnerst. Keiner hat uns nur ein Jahr gegeben, aber die Liebe hat gewonnen.“ Das hat sie scheinbar, schließlich sind Verona und Franjo bereits seit 2004 verheiratet, haben zwei gemeinsame Söhne.

Und auch beruflich scheint alles bestens zu laufen. In ihrer eigenen „Magenta TV“-Show „More Than Talking“ darf die 55-Jährige prominente Gäste wie beispielsweise Starkoch Steffen Henssler, Schauspielerin Simone Thomalla oder „Modern Talking“-Sänger Thomas Anders begrüßen. Dazu sieht man Verona häufig im TV und auch bei diversen Abendveranstaltungen ist die ehemalige Frau mit dem Blubb ein gern gesehener Gast. Wer hätte das Ende der 90er gedacht?

