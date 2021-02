Verona Pooth lässt Bombe platzen – „Inzwischen denke ich anders“

Nanu, läuten bald die Hochzeitsglocken im Hause von Verona Pooth und Ehemann Franjo? Aber nicht Sprössling San Diego steht vor dem Alter – dafür ist er mit 17 Jahren noch zu jung.

Verona Pooth lässt die Bombe platzen: Sie will wieder heiraten! Hat sie eine neue Flamme? Ist alles aus mit Franjo? Nein! Natürlich nicht. Verona Pooth will ihren Franjo noch einmal ehelichen, wie sie im Interview mit „Gala“ verrät.

Verona Pooth und Franjo sind seit über 20 Jahren ein Paar. Foto: IMAGO / Spöttel Picture

„Früher hätte ich nie gedacht, dass ich das Eheversprechen mit Franjo noch einmal erneuern würde, das war nicht so unser Ding. Inzwischen denke ich anders“, sagt die 52-Jährige.

Verona Pooth: Für Sohn Rocco ist die zweite Hochzeit ganz besonders

Die Hochzeitsglocken läuteten 2004 in San Diego in Kalifornien. Dort heirateten sie standesamtlich. 2005 fand dann die prunkvolle Hochzeit im Wiener Stephansdom statt. San Diego ist ein sehr wichtiger Ort für die beiden: Ihren ersten Sohn haben Verona Pooth und Franjo gleich nach der Stadt benannt.

----------------------------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert

Das Paar heiratete 2004 in San Diego standesamtlich

Am 10. September 2005 folgte die prunkvolle kirchliche Hochzeit im Stephansdom in Wien

Das Ehepaar hat zwei Söhne: San Diego (*2003) und Rocco Ernesto (*2011)

Bei Instagram hat Verona Pooth knapp 600.000 Follower

----------------------------------------

„Bei unserer ersten Hochzeit kannte ich ihn erst zwei Jahre – dieses Mal heirate ich ihn mit Haut und Haar. Wenn du mit jemanden seit 20 Jahren zusammen bist und so wunderbare Kinder dabei herauskommen, wenn du dich auf die Person 100 Prozent verlassen kannst und sie dich in all den Jahren nie hintergangen oder betrogen hat, dann ist es definitiv eine zweite Hochzeit wert“, sagt Verona Pooth.

---------------

Weitere News zu Verona Pooth:

Verona Pooth witzelt über dramatische Bilder – meint sie DAS ernst?

Verona Pooth offenbart: DAFÜR ist sie um die ganze Welt gereist

Verona Pooth besucht Flughafen Düsseldorf – ihre Reaktion ist eindeutig: „Trauerspiel“

---------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Außerdem gesteht sie: „Wenn ich Franjo nicht mehr lieben würde, würde es nicht lange dauern und ich wäre weg. Franjo denkt übrigens genauso.“

+++ Verona Pooth: Sexy Selfie aus dem Bett – „Zu hot für diese Welt“ +++

Einen tollen Nebeneffekt hat die erneute Hochzeit 2021 auf jeden Fall. Denn der jüngste Sohn (9) von Verona Pooth war – im Gegensatz zu seinem Bruder – noch gar nicht auf der Welt. Er sage laut „Gala“ oft traurig: „Ich bin ja auf keinem der Hochzeitsbilder zu sehen.“ Das kann sich schon bald ändern. (ldi)