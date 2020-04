Verona Pooth verrät vor laufender Kamera: „Wenn ich ausziehe, dann...“

Nanu, was ist denn bei Verona Pooth los? Spricht die Moderatorin vor laufender Kamera doch echt über das Ausziehen.

Der Grund: Das Coronavirus. Das bringt bei Männern nämlich eine ganz – nennen wir es mal – besondere Seite zum Vorschein, so Verona Pooth in der RTL Ostershow „Ostern mit dir“.

Verona Pooth verrät ganz offen – „Wenn ich ausziehe, dann...“

So bemerkte die Moderatorin: Männer sind ganz komische Menschen. So ein bisschen wie Neandertaler.“ Das merkte Verona Pooth daran, dass ihre Söhne und ihr Mann auch in der Corona-Krise mit Kleinigkeiten zufrieden seien. Playstation, ein Frühstücksei, das würde ihnen genügen, so die ehemalige „Peep“-Moderatorin.

Das ist Verona Pooth:

Verona Pooth wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien, als Verona Feldbusch geboren

Sie ist Moderatorin, Unternehmerin und ein erfolgreiches Werbegesicht

Ihre Eltern sind der deutsche Maschinenbautechniker Ernst Feldbusch und die bolivianische Friseurin Luisa Feldbusch

Im ersten Lebensjahr von Verona Pooth zogen die Eltern mit ihr und ihrem Bruder nach Hamburg

1990 wurde sie bei der Wahl zur Miss Germany Zweite

1993 wurde Verona Pooth Miss Intercontinental World und Miss American Dream

Am 13. Mai 1996 heiratete Verona Pooth Dieter Bohlen

Bereits nach vier Wochen folgte die Trennung

Seit 2000 ist sie mit dem Unternehmer Franjo Pooth zusammen

Das Paar hat zusammen zwei gemeinsame Söhne

So nutzt Verona Pooth die Zeit in der Corona-Krise

Verona weiter: „Wenn ich ausziehen würde, dann würde es top laufen.“ Das liege daran, so die ehemalige Feldbusch, dass sie ständig etwas unternehmen müsse. Sport, Radfahren, aufräumen. Wären ihre Männer allein, wäre wohl deutlich weniger Stress im Haus.

Aber ganz ehrlich. Vermutlich würde den Pooth-Männern dann auch etwas fehlen.