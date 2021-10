Verona Pooth oben ohne – jetzt braucht sie die Hilfe ihrer Fans: „Es wird hot“

Verona Pooth ist eine geschäftige Frau. Die Moderatorin ist ständig unterwegs und jettet durch die Welt.

Bei so vielen Terminen kann es schon mal passieren, dass man den Überblick verliert und manche Dinge vergisst. In Verona Pooths Fall ist es der BH.

Verona Pooth posiert oben ohne auf Instagram und hat dringende Frage an ihre Fans

Dabei hat Verona Pooth ihre Alltagsstütze nicht etwa verbummelt, sie braucht vorher einfach noch die Hilfe ihrer Fans. In ihren Instagram-Stories meldet sich Verona Pooth jetzt mit einem wichtigen Anliegen.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

Verona kann sich einfach nicht entscheiden. Im grünen Zweiteiler steht die 53-Jährige vor dem Spiegel – nur die Jacke ihres Blazers verdeckt ihre Oberkörper. Die Brustwarzen versteckt sie gekonnt mit ihren Händen. Die Moderatorin ist einfach nicht sicher, welches Oberteil sie auswählen soll.

Verona Pooth: Moderatorin kann sich nicht entscheiden

Ihre Fans sollen abstimmen. Entweder ein schwarzes Oberteil und Pumps, oder ein goldenes Oberteil und Pumps.

Verona Pooth und ihr Mann Franjo haben zwei gemeinsame Kinder.

Während die Abstimmung läuft, posiert die Zweifach-Mama vor dem Spiegel und zeigt, dass sie auch 24 Jahre nach ihrem Karrierestart immer noch super sexy aussieht.

+++Verona Pooth: Sexy Oben-ohne im Hotel – dann geht sie auf den Balkon+++

Verona Pooth macht vielversprechende Ankündigung zu ihrem Outfit

Für welches Outfit sich Verona Pooth am Ende entschieden hat, will sie nicht verraten. Am Flughafen in Berlin gibt sie ihren Fans aber einen kleinen Hinweis und sagt: „Ich sage nur so viel, es wird hot“.

Das klingt schon fast, als hätte sich Verona Pooth dazu entschieden, die Frage nach dem passenden Oberteil ganz zu ignorieren und einfach oben ohne zu erscheinen.

Mit welchem heißen Instagram-Foto TV-Kollegin Sophia Thomalla erst kürzlich für Aufsehen sorgte, erfährst du hier.