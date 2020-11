Verona Pooth: Fieser Kommentar von Fans – doch die Reaktion der Moderatorin wird dich zum Lachen bringen

Neue Frisur für Verona Pooth! Statt der langen Mähne trägt die Moderatorin nun einen modernen Bob.

Doch am Mittwoch zeigt sich Verona Pooth plötzlich wieder mit langen Haaren? Die Follower der Entertainerin sind irritiert. Eine Userin stellt der 52-Jährigen sogar eine ziemlich gemeine Frage – doch der TV-Star kontert.

Verona Pooth gibt Blick hinter die Kulissen preis

Auf ihrem Instagram-Profil teilt Verona Pooth ein Video von sich, das sie am Set eines Fotoshootings zeigt. Während die Maskenbildnerin an Veronas Haaren arbeitet, berichtet das Model: „Meine liebe Astrid hat ein tolles Frühstück für mich heute vorbereitet. Und das ist richtig tippitoppi, schaut mal!“ Dann hält sie einen kleinen Koalabären aus Schokolade in die Kamera.

Doch viele Follower der Moderatorin haben nur Augen für ihre Frisur.

Verona Pooth: Alles Fake? Followerin ist genervt

Denn mit einem langen Pferdeschwanz haben sie bei Verona Pooth nicht mehr gerechnet. Schließlich hat sich die Brünette noch vor wenigen Wochen mit kinnlangen Haaren präsentiert. Alles fake? Nein, erklärt die TV-Schönheit: „Der Zopf ist auch wieder dran... aber nur für Fotos.“

Einer Userin scheinen die Hilfsmittel der Beautybranche zu viel zu sein. Unter den Clip von Verona Pooth kommentiert sie: „Was ist eigentlich noch echt an Verona?“ Ganz schön gemein!

Verona Pooth beweist Humor. Foto: picture alliance/dpa

Verona Pooth schlägt zurück – und beweist Humor

Doch Verona Pooth lässt sich von einem bissigen Kommentar wie diesem nicht unterkriegen. Ihre Reaktion sorgt für große Lacher unter ihren Fans. Mit einem Augenzwinkern antwortet sie: „die Stimme“.

Auf dem Profil von Verona Pooth stößt die Entertainerin auf einen gemeinen Kommentar, doch ihre Reaktion sorgt für große Lacher unter den Fans. Foto: imago images

Ein ziemlich cleverer Konter. Schließlich wird die Entertainerin seit Jahren für ihre schrille Piepsstimme aufgezogen. Verona weiß ihr Markenzeichen eben zu schätzen und nutzt es zu ihrem Vorteil.