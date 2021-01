Verona Pooth gesteht Not-Lüge in ihrer Biografie: Jetzt packt sie aus

Sie ist eine der beliebtesten Werbefiguren des Landes. Mit dem „Blubb“ wurde Verona Pooth, damals noch Verona Feldbusch, weltberühmt. Nun ist es etwas ruhiger um die erfolgreiche Unternehmerin geworden. Doch in ihrem Podcast „Der Poothcast“, den sie mit ihrem Sohn Diego veröffentlicht, sorgt die 52-Jährige immer noch für Lacher.

So auch in der neuen Ausgabe mit dem Titel „Veronas Schlauchbootlippen“. So habe Verona Pooth vor einigen Jahren die Einladung bekommen, zu den Oscars zu fahren.

Verona Pooth will zu den Oscars – vorher geht's zum Arzt

Verona Pooth bei den Oscars 2016. Foto: IMAGO / Future Image

Eine tolle und spannende Angelegenheit, wie Verona Pooth berichtet. „Ich hatte mir zum Ziel gemacht, Klein-Verona gegen den Rest der Welt.“ Die besten Klamotten habe sie sich einfliegen lassen, alles war angerichtet. Doch beim Blick in den Spiegel fiel Verona etwas auf.

„Ich fand meinen Mund immer so normal, weil Oberlippe und Unterlippe gleich groß sind“, berichtet die 52-Jährige. Also fasste sie einen Entschluss. Die Lippen müssen größer werden.

Verona Pooth gesteht Lüge in ihrer Biografie

„Ich habe eine Kosmetikerin aufgesucht, bin dort hingefahren. Und wollte mir die Lippen aufspritzen lassen, so steht es in meinem Buch“, erzählt Verona weiter. Doch das stimmte gar nicht. Sie hatte eine Lüge in dem Buch geschrieben, wie Verona nun offen zugeben soll.

--------------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder

--------------------------

„Ich mache heute ausnahmsweise eine kleine Korrektur. Ich bin zu einem Arzt gefahren. Zu einem promovierten Arzt und habe mir die Lippen aufspritzen lassen“, gesteht Verona.

Doch warum? „Ich habe damals in meinem Buch geschrieben, es ist eine Kosmetikerin, weil ich diesen Arzt schützen wollte. Wenn ich heute sagen würde, wer es war, glaube ich, könnte er seine ganze Praxis zumachen.“

Verona Pooth wollte nur einen kleinen Schmollmund

So sei Verona zu dem Arzt gefahren und habe um einen Schmollmund gebeten. Davon hatte ihr der Arzt direkt abgeraten, doch Verona ließ sich von ihrem Plan nicht abbringen.

Sechs Betäubungsspritzen habe sie dann bekommen. „Ich habe von Nase bis zum Kinn wie son kleiner Schimpanse nichts mehr gespürt“, so Verona.

---------------

------------------------

Daraufhin habe der Arzt ihre Lippe im Liegen gefüllt. Ein Fehler, wie Verona in ihrem Podcast anmerkt, die Korrektur würde man eigentlich im Sitzen durchführen.

Nach der Spritzerei folgte jedoch der Schock. „Mein ganzes Gesicht war entstellt!“ Zu den Oscars flog Verona Pooth dann jedoch doch noch. Immerhin das.

Zum Glück konnten die Lippen wieder korrigiert werden. Zuletzt fiel Verona Pooth nämlich mit einem anderen Körperteil auf.