Verona Pooth zeigt sich erotisch wie nie – manchen geht sie viel zu weit

Wow, dieses Bild von Verona Pooth macht die Fans verrückt.

Eine enge Latexhose, dazu ein Hauch von einem Nichts als Oberteil, das wirklich fast alles zeigt. Verona Pooth sieht mit ihrem Outfit für die „RTL Plus“-Show „Weißt du noch…? Die 90er Jahre“ einfach hinreißend aus. Zumindest, wenn es nach ihren Fans geht.

Verona Pooth: Heißes Outfit lässt Fantasie freien Lauf

Die rasten beim Anblick der 52-jährigen Moderatorin regelrecht aus. „Tolles Outfit und sexy“, schreibt beispielsweise ein Fan. Während ein anderer das sogar noch zu toppen weiß. „Sexier geht's nicht mehr“, schreibt ein weiterer Anhänger von Verona Pooth. Dann noch so Aussagen wie: „Mega sexy“ oder „Super hot“. Veronas Look kommt gut an.

Sogar prominente Kolleginnen kommen bei diesem Anblick aus dem Staunen nicht mehr heraus. So schreibt RTL-Frau Jennifer Knäble: „Mega Look“ und schickt noch ein Herzchen-Smiley hinterher. Und auch Evelyn Burdecki ist begeistert. „Heißer Feger“, schreibt die Supertalent-Jurorin.

Verona Pooth und ihr Mann Franjo. Foto: imago images

Hier geht es zum heißen Instagram-Foto von Verona Pooth.

Doch wie so oft, ruft auch Veronas Post Kritik hervor. „Ich finde das Outfit nicht schön und etwas gewagt“, schreibt eine Followerin. Ihr geht das Oberteil zu sehr in die Richtung „horizontales“.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Söhne

Derzeit ist Verona in der TV-Werbung von Sky zu sehen

Evelyn Burdecki an der Seite von Verona Pooth

Burdecki selbst ist übrigens auch in der „RTL Plus“-Show zu sehen. Zusammen mit Comedian Atze Schröder erinnern sich die Damen an die Highlights der 90er-Jahre.

Da dürfte Evelyn Burdecki dann wohl nicht ganz so viel einstecken müssen wie bei ihrem „Supertalent“-Debüt.

Das ist Evelyn Burdecki:

geboren am 20. September 1988 in Düsseldorf

sie ist eine deutsche Reality-TV-Teilnehmerin

bekannt wurde sie durch ihre Teilnahme am Bachelor

danach nahm sie bei Promi Big Brother, Bachelor in Paradise, dem Dschungelcamp und Let's Dance teil

Auf Instagram zeigt sich der TV-Star auch mal leicht bekleidet oder fast nackt

