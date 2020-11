Verona Pooth in sexy Lack-Outfit: Ein Detail wird erst später sichtbar

Jetzt ist sie die „Lady in Red“. In der Werbung sehen wir Verona Pooth derzeit als fernsehliebende TV-Mama für einen großen Bezahlsender. Bei Instagram jedoch lässt Verona Pooth die Fäuste sprechen.

Und ein bisschen wohl auch ihr Outfit. Denn Verona Pooths aktuelles Bild auf Instagram zeigt die 52-Jährige als Boxerin im sexy roten Lack-Outfit.

Verona Pooth: Sexy Kämpferin im Latex-Outfit

Entschlossen schaut Verona in die Kamera, die Hände sind getaped, erhoben, um bei Bedarf direkt zuzuschlagen. Was Verona so aggressiv macht, verrät sie leider nicht. Die Kommentare ihrer Fans können es jedenfalls nicht sein, die sind nämlich fast ausschließlich positiv.

Das denken die Fans:

„Wie bist du denn da rein gekommen?“

„Mein lieber Schollie!“

„Jetzt fehlen nur noch die Superkräfte . Welche könnten es sein?“

„Steht dir das latex Outfit!“

„Siehst mega aus!“

Doch eines können die Fans auf dem sexy Bild nicht sehen. Erst wenn die Fans in dem Instagram-Post weiterscrollen, wird klar, dass Verona den roten „Superwoman“-Dress gar nicht zugemacht hat. „Der Rücken ist noch auf“, verriet Verona und zupft an sich herum. Aber keine Sorge, das kann man auf dem Hauptbild nun wirklich nicht erkennen.

Verona Pooth und ihr Mann Franjo. Foto: imago images / Spöttel Picture

Zuletzt zeigte sich die Moderatorin und Werbeikone immer wieder in extrem knappen Outfits. So versuchte die 52-Jährige vor einigen Tagen den Sommer zurückzuholen, indem sie Bikini-Bilder auf ihrem Instagram-Kanal teilte.

Das ist Werbeikone Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Paar hat zwei Söhne

Die ganze Familie macht derzeit Werbung für Sky

Klar, dass das ihren Fans ganz gut gefiel. Einer bekam sogar Atembeschwerden. Was die Fans sonst noch so kommentierten, kannst du hier nachlesen. Das heiße Bild von Verona Pooth findest du übrigens hier.