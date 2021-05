Verona Pooth teilt sexy Sportschnappschuss – Fans ganz außer sich

Der Traumbody kommt nicht von irgendwo – das weiß auch Verona Pooth.

Die 53-Jährige hat noch immer einen Hammer-Body, doch für den arbeitet sie hart. Nun postete Verona Pooth ein sexy Bild in ihren Sportklamotten. Die sind – so kennt man die Moderatorin – natürlich sexy, aber zugleich praktisch.

Verona Pooth sexy beim Sport

Verführerisch blickt die zweifache Mutter in die Kamera, ihre Figur ist gut zu erkennen. Dazu schreibt sie: „Getting ready for summer. Yoga, workout oder laufen. Was ist euer Tipp?“

Verona Pooth Foto: IMAGO / Future Image

------------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

------------------------

+++ Verona Pooth stellt Fans private Frage – Promi-Frau reagiert eindeutig +++

Allzu viele Follower bei Instagram antworten auf die Frage von Verona Pooth allerdings nicht. Sondern bringen nur ihre Begeisterung zum Ausdruck.

----------------------------------------

Mehr zu Verona Pooth:

--------------------------------------

Eine Auswahl an Kommentaren:

Schaust super aus

Top!

Powerwoman!

Perfect shape

Wow

Du bist wunderschön - und sexy

Zuletzt steckte Verona Pooth bis zum Kopf in Mist. Den Grund dafür erfährst du hier!

Dieter Bohlen, Ex-Mann von Verona Pooth, hatte jetzt keinen Grund zur Freude – im Gegenteil. Lies hier, welche Nachricht bitter für ihn ist. (cs)