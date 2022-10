Verona Pooth kaum wiederzuerkennen: Ihr neuer Look sorgt für Angst und Schrecken

Verona Pooth völlig verändert! Die 54-Jährige sorgt mit ihrem Aussehen nicht selten für Furore: Meist präsentiert sie sich ihren rund 626.000 Followern auf Instagram von ihrer sexy Seite. Doch mit dem Look in ihrer aktuellen Story verbreitet die Frau von Franjo Pooth wohl eher Angst und Schrecken bei ihren Fans.

Wenn man durch Verona Pooths Instagram-Feed scrollt, fallen einem meistens Bilder in knappen, engen Outfits ins Auge. Die Werbe-Ikone weiß einfach, wie sie sich richtig in Szene setzt. Doch Verona kann nicht nur sexy, sondern auch gruselig! Für ihre aktuelle Instagram-Story hat sie sich in ihr Halloween-Outfit geschmissen!

Verona Pooth präsentiert sich von ihrer düsteren Seite

Auch, wenn Halloween erst am 31. Oktober ist – die Brünette hat ihr Grusel-Outfit schon hervorgekramt. Stolz präsentiert sie ihren Look den Anhängern in ihrer Story per Selfie.

Weitere Nachrichten:

Dabei ist Verona Pooth komplett schwarz gekleidet. Sie trägt einen dunklen Lippenstift, dickes Augen-Make-Up und super-helle Kontaktlinsen! In Kombination mit einem Filter, den sich Verona Pooth über ihr Gesicht gelegt hat, ist sie wirklich kaum wiederzuerkennen. Zu welcher Party es ging, hat sie leider nicht verraten.