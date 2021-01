Verona Pooth: Sexy Dessous-Foto lässt Fans ausrasten – „Jetzt haut's mich vom Hocker!“

Verona Pooth weiß ganz genau, wie sie ihre Fans um den Verstand bringt.

Mit einem zunächst unscheinbaren Foto versüßt Verona Pooth ihren Followern am Sonntag den Tag.

Verona Pooth: Sexy Unterwäsche-Foto aus der Küche

Für viele Männer und Frauen gilt Verona Pooth als absolute Traumfrau. Kein Wunder. Schließlich hat die Moderatorin auch mit 52 Jahren noch immer eine wahre Modelfigur.

Und genau die setzte sie auch am Wochenende wieder gehörig in Szene. Auf einem neuen Foto der Entertainerin sieht man Verona am Küchentisch sitzen, während sie gerade eine Cola Light trinkt. Doch das Outfit der Bohlen-Ex lässt ihre Fans völlig ausrasten.

Hier kannst du dir Veronas Post im Original ansehen.

----------------------------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder

----------------------------------------

Verona Pooth: Ihre prominente Doppelgängerin kann einstecken

In einem schwarzen Bodysuit und sexy Strapsen posiert Verona Pooth vor der Kamera. Dass sie bereits seit ihrem 16. Lebensjahr modelt, erkennt man auf den ersten Blick. Denn selbst am Küchentisch beherrscht der TV-Star den verführerischen Modelblick perfekt, der die Fans dahinschmelzen lässt.

Im Dessous-Look vergleicht sie ein Follower sogar mit der US-amerikanischen Sexbombe Kim Kardashian: „Wer will schon Kim Kardashian sehen, wenn man Verona sehen kann.“

Verona Pooth (l.) sieht Weltstar Kim Kardashian (r.) zum Verwechseln ähnlich. Foto: imago images, picture alliance/dpa

Die 40-Jährige wurde in den 2000ern zum It-Girl. Nach einem Sextape-Skandal mit ihrem damaligen Freund Ray J und einer eigenen Reality-TV-Show („Keeping Up with the Kardashians“) war Kim Kardashian plötzlich in aller Munde. Seit 2014 ist sie mit Rapper Kanye West verheiratet.

----------------------------------------

----------------------------------------

Doch von Kurvenwunder Kim wollen Veronas Fans nichts wissen. Sie sind ganz begeistert von dem Look der 52-Jährigen:

„Jetzt haut's mich vom Hocker! Wow, du siehst umwerfend aus.“

„Keiner kommt an sie ran. Egal, welche Altersgruppe. Nummer 1!“

„Für immer schönste Frau im TV.“

Verona Pooth nimmt die ganzen Komplimente dankend an und bei solch gutem Feedback dürfen wir uns sicher schon bald über einen weiteren Schnappschuss des Models freuen.

Doch auch mit Kritik weiß der TV-Star umzugehen. Veronas witzige Reaktion auf einen Hater-Kommentar liest du hier.