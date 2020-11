Verona Pooth bringt den Sommer zurück: Sexy Bikini-Foto lässt Fans ausrasten

Verona Pooth weiß, wie sie ihren Fans auch in kalten Jahreszeiten einheizen kann.

Der Sommer ist zwar vorbei, doch das bedeutet nicht, dass Verona Pooth nicht weiterhin sexy Schnappschüsse von sich teilt. Die Moderatorin scheint noch nicht bereit zu sein für die kalte Jahreszeit.

Stattdessen bringt Verona Pooth den Sommer mit einem heißen Bikini-Foto zurück zu Instagram.

Verona Pooth wünscht sich den Sommer zurück

Und Verona Pooth scheint nicht allein zu sein. Zu ihrem Bild schreibt sie: „Ich vermisse Sonne, Sand und viel Meer.“ Sofort pflichten ihr ihre Follower bei:

„Ich auch!“

„Wir vermissen es alle auch.“

„Wer nicht?“

Doch die meisten User waren viel zu sehr abgelenkt von den heißen Kurven der 52-Jährigen.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Paar hat zwei Söhne

Verona Pooth posiert sexy am Strand – Fans rasten aus

Denn auf dem Bild posiert Verona Pooth in einem Bikini am Strand. Mit leicht geöffnetem Mund und einem lasziven Blick zur Seite liegt das Model am Strand. Einen Moment, den sich die Zweifach-Mama offenbar jetzt mehr als alles andere herbeisehnt.

Den Beitrag von Verona Pooth kannst du dir hier ansehen >>>

Im Sommer hat die TV-Moderatorin viel Zeit auf Mallorca verbracht. Das triste Herbstwetter in Deutschland kann da leider nicht mithalten.

Verona Pooth am 29. September 2020 in Unterföhring. Foto: imago images

Doch wer achtet bei so einer Modelfigur noch auf das Wetter? Veronas Fans sind hin und weg:

„Wow, du bist soo schön und sexy.“

„Schönes Foto von dir, hübsch und sexy wie immer.“

„Da bleibt einem der Atem stehen. Traumfrau!“

Verona Pooth bei der Verleihung der Goldenen Kamera am 22. Februar 2018 in Hamburg. Foto: imago images

Einigen von ihnen wurde bei diesem Anblick also mit Sicherheit plötzlich ganz warm.

Doch auch angezogen macht Verona Pooth eine gute Figur. Für eine TV-Show präsentierte sich die Entertainerin in einem knallroten Latex-Anzug. Dabei verriet sie auch, ob sie sich ein Shooting für das Männermagazin „Playboy“ vorstellen könnte.