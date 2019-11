Verona Pooth: Bild mit Michael Schumacher aufgetaucht – so hast du die beiden noch nie gesehen

Es ist ein Bild wie man es schon lange nicht mehr von Verona Pooth gesehen hat. Zeigt sich der Werbestar zuletzt doch zumeist in ultra-knappen Bikinis und knall-engen Leggins, teilte Verona Pooth nun ein Bild aus alten Tagen.

Und das gleich noch mit einem der größten Sportler unserer Zeit. Michael Schumacher. So teilte Verona auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das sie mit Michael Schumacher bei einem Kart-Rennen zeigt. Schumacher im klassisch roten Ferrari-Overall, Verona Pooth im gelben Renndress.

Verona Pooth: Rares Bild mit Michael Schumacher

Doch wozu das Stöbern in der Vergangenheit? „Jetzt am Mittwoch den 13.11. um 21:15 Uhr Ausstrahlung auf RTL „Die 10 größten Michael Schumacher Momente“ Ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern, wie wir damals in Oberhausen das Go-Kart Rennen gefahren sind natürlich für einen guten Zweck.“

Das ist Verona Pooth:

Verona Pooth wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien geboren

Damals hieß sie noch Verona Feldbusch

Sie arbeitet als Moderatorin, Unternehmerin und Werbemodel

Bekannt wurde Verona Pooth als Mitglied der Formation „Chocolate“

Ihr großer Hit: „Ritmo de la Noche“ mit Alex Christensen

Verona Pooth und ihr Mann Franjo Pooth. Foto: imago images

Eine Zeit, an die sich Verona Pooth gerne zurückerinnert. In ihrem Post schreibt sie weiter: „Michael hat einen großartigen Humor und ist für jeden Spaß zu haben, ich denke gerne an die Formel 1 Zeit mit ihn zurück, ich wünsche seiner Familie und Ihm weiterhin viel Kraft.“

Das ist Michael Schumacher:

Michael Schumacher wurde am 3. Januar 1969 in Hürth in NRW geboren

Er ist der erfolgreichste Pilot der Formel-1-Geschichte

Er hält die Rekorde von sieben Weltmeistertiteln, 91 Siegen, 155 Podestplatzierungen und 77 schnellsten Rennrunden

Am 29. Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher ein schweres Schädel-Hirn-Trauma bei einem Ski-Unfall im französischen Meribel

Seitdem wurde nur noch sehr wenig über den Zustand von Michael Schumacher bekannt

Lediglich Freunde äußern sich ab und an zu seinem Gesundheitszustand

Verona Pooth: Fans lieben das Foto

Ihre Fans lieben das Bild mit dem Rekordweltmeister:

Er ist und bleibt für mich der größte und beste Rennfahrer den es je gegeben hat.

Das wahren schöne Zeiten. Super Foto mit einer tollen Frau“

Mein Idol Michael Schumacher. Für mich der beste Rennfahrer ever.

Schönes Bild, da steckt Liebe drinnen

