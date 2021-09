Verona Pooth ganz sexy: „Angebot, das Sie nicht ablehnen können“

Wow, was ist denn hier los? So haben wir Verona Pooth ja noch nie gesehen. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die Werbeikone nun mal von einer ganz anderen Seite.

Normalerweise kennen wir Verona Pooth ja in mal mehr, mal weniger knappen Kleidern und mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Nun zeigt sich die Ehefrau von Unternehmer Franja Pooth mal auf eine ganz andere Weise.

Verona Pooth macht Angebot, das man nicht ablehnen kann

Streng blickt Verona Pooth in die Kamera. Die langen Haare sind nach hinten gekämmt. Verona trägt eine schwarz-goldene Bluse, dazu auffällige goldene Ohrringe. Es wirkt fast wie in einem Mafiafilm. Passend dazu auch die Beschreibung des Bildes. „Ich mache ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können", schreibt Verona. Ein Zitat aus dem Kultfilm „Der Pate“, damals gesprochen von Don Corleone (gespielt von Marlon Brando).

--------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Kinder, San Diego Pooth und Rocco Ernesto Pooth

-------------------------

Doch was will uns Verona damit sagen? Einen Hinweis könnten die Verlinkungen unter dem Bild sein. Dort hat die 53-Jährige nämlich ProSieben sowie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verewigt. Wir dürfen uns also vermutlich auf einen Auftritt von Verona in einer Show der ProSieben-Komiker freuen.

---------------------------------------

Mehr zu Verona Pooth:

----------------------------------------

Weniger zu Lachen hatte Verona Pooth noch vor einigen Wochen. Sie besuchte Familien, die durch die verheerende Flut alles verloren hatten. Die Moderatorin war „fertig mit der Welt“. Was sie mitansehen musste, liest du HIER.