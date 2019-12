Verona Pooth teilt Bild: Fan knallhart – „Frauen werden wieder depressiv“

Weihnachten bei Verona Pooth: Das bedeutet Beisammensein mit der Familie und knappe Bekleidung. Zumindest wenn man den Social-Media-Aktivitäten der 51-jährigen gebürtigen Bolivianerin Glauben schenken mag.

Da zeigt sich Verona Pooth im super-knappen Glitzerkleid, mit tiefem Ausschnitt oder auch im heißen Body, der weniger bedeckt als er freigibt.

Verona Pooth teilt sexy Weihnachtsgrüße

Klar, dass die Fans des TV-Stars regelrecht ausflippen. Einer hat jedoch eine besonders steile These. Der Instagram-Nutzer schreibt: „Und wieder werden x Frauen depressiv, weil sie viel jünger, aber nicht im Ansatz so heiß sind wie du. Hammer!“

Ob die These nun stimmt oder überhaupt belegbar ist, sei dahingestellt. Nicht von der Hand zu weisen ist jedoch, dass Verona top durchtrainiert ist.

Das sehen auch die Anhänger der 51-Jährigen so:

Oh mein Gott, wie kann man so toll aussehen

Superwoman

Wow mega sexy. Frohe Weihnachten dir Verona

Ein sehr schönes Foto. Gefällt. Sieht super aus.

Wahnsinnsfrau

Wow wow traumhaft schön bist du und perfekt

Verona Pooth und der „Mumu-Alarm“

Doch Verona hat in letzter Zeit nicht nur Lob für ihre sexy Bilder bekommen. So postete die Ex von Poptitan Dieter Bohlen im Spätsommer ein Foto, was durch einen sogenannten „Mumu-Alarm“ ordentlich Aufmerksamkeit bekommen sollte.

-------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Pooth wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien geboren

Sie arbeitet als Moderatorin, Unternehmerin und Werbemodel

Am 13. Mai 1996 heiratete sie in Las Vegas Dieter Bohlen

Seit 2000 ist Verona Pooth mit Franjo Pooth liiert

Das Paar heiratete 2005 in Wiener Stephansdom

Die beiden haben zwei Kinder

--------------

So schimmerten ihre Schamlippen durch die engen Leggins hindurch. Unter den Fans entbrannte ein regelrechter Streit um das fragwürdige Bild. Auf der einen Seite wurde Verona hart für den intimen Schnappschuss kritisiert, andere Anhänger feierten, dass Verona zu ihrem Körper stehe.

