Verona Pooth kündigt eigene Show an – doch es gibt ein Problem

Vor einigen Tagen ließ Verona Pooth die Bombe platzen und verkündete, dass sie ihre eigene TV-Sendung namens „More than Talking“ bekommt. In der Talkshow wird sie die verschiedensten Gäste empfangen und mit ihnen quatschen. Das ein oder andere Mal spielt sie sogar gegen die eingeladenen Promis.

Jetzt veröffentlicht Verona Pooth weitere Details zu der neuen Sendung und verrät auch den Starttermin für „More than Talking“. Ab dem 16. Dezember können ihre Fans sie auf Magenta TV verfolgen. Doch anstatt Vorfreude macht sich bei einigen Frust bereit.

Verona Pooth: Sendung nicht für alle zugänglich

Auf Instagram verkündet die 54-Jährige: „Einige werden die News schon gelesen haben – meine neue Show wird ‚More Than Talking‘ heißen. Wie der Name schon sagt, wird in dieser Talkshow mehr als nur geredet. Voller Action, Überraschungen und natürlich spannenden Talks werde ich ab dem 16.12. meine prominente Gäste empfangen.

Wo? Auf Magenta TV könnt ihr ab Freitag mit der ersten Folge starten. Egal zu welcher Uhrzeit, einfach streamen wann immer es euch passt. Ich freue mich!“

Doch die Fans reagieren teilweise alles andere als begeistert. Die Inhalte von Magenta TV stehen nämlich bekannterweise hinter einer Bezahlschranke. Da viele über kein Abo verfügen, können sie die neue Sendung auch nicht schauen.

Verona Pooth: Fans enttäuscht über Senderwahl

Es ist also offiziell, dass die Sendung nicht im Free-TV laufen wird. Die Fans lassen ihrer Enttäuschung in den Kommentaren freien Lauf:

„Magenta TV. Schade. Da bin ich raus.“

„Die Show Idee ist mega. Es könnte auch im Free-TV laufen! Ich wünsche mir, dass das Hit wird und RTL oder SAT.1 deine Show kaufen.“

„Kriege ich nicht rein, den Sender. Warum nicht wie ‚Die Geissens‘ auf RTL2?“

„Schade, dass es auf Magenta TV reduziert ist. Kann ich dann gar nicht schauen. Trotzdem wünsche ich Dir, liebe Verona, viel Erfolg.“

