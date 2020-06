Verona Pooth erlebte einen Grusel-Moment am Flughafen Düsseldorf.

Verona Pooth: Gruseliger Moment – als sie am Flughafen ankommt, sieht sie DAS

Es sollte ihr erster Flug seit Wochen werden. Am Dienstag ging die Reise für Verona Pooth von Düsseldorf nach Hamburg. Doch am Flughafen Düsseldorf wurde es richtig gruselig für Verona Pooth.

Denn das Corona-Virus hat der Reisebranche ordentlich zugesetzt, was Verona nun am Flughafen zu spüren bekommt. Als Verona Pooth den Terminal betritt, sieht sie keinen einzigen Menschen. Hier, wo sich sonst Tausende Reisende täglich die Koffer über die Füße rollen, herrscht in Zeiten von Corona gähnende Leere.

Verona Pooth: Grusel-Moment am Flughafen Düsseldorf

Verona Pooth am Flughafen Düsseldorf. Foto: verona.pooth/Instagram

„Ich bin jetzt am Flughafen, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein erster Flug seit Monaten und ich finde es total spooky hier. Niemand ist weit und breit zu sehen. Also wirklich spooky“, zeigt sich die Ex-Frau von Dieter Bohlen erschrocken.

--------------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Pooth wurde am 30. April 1968 in La Paz, Bolivien als Verona Feldbusch geboren

Sie ist Moderatorin, Unternehmerin und ein erfolgreiches Werbegesicht

Ihre Eltern sind der deutsche Maschinenbautechniker Ernst Feldbusch und die bolivianische Friseurin Luisa Feldbusch

Im ersten Lebensjahr von Verona Pooth zogen die Eltern mit ihr und ihrem Bruder nach Hamburg

1990 wurde sie bei der Wahl zur Miss Germany Zweite

1993 wurde Verona Pooth Miss Intercontinental World und Miss American Dream

Am 13. Mai 1996 heiratete Verona Pooth Dieter Bohlen

Bereits nach vier Wochen folgte die Trennung

Seit 2000 ist sie mit dem Unternehmer Franjo Pooth zusammen

Das Paar hat zusammen zwei gemeinsame Kinder

---------------------------

+++ Verona Pooth verrät vor laufender Kamera: „Wenn ich ausziehe, dann...“ +++

Auch, weil sie den Flughafen Düsseldorf eigentlich als ihr zweites Zuhause ansieht. „Normalerweise bin ich hier ja zwei Mal die Woche. Und sehe das ja schon ein bisschen wie mein Zuhause hier am Flughafen. Aber das ist jetzt wirklich sehr spacig. Kein Mensch weit und breit. Richtig aufregend.“

+++ Verona Pooth zeigt sich in Dessous: Plötzlich stellt ihr ein Fan DIESE Frage – sie antwortet... +++

Verona Pooth fliegt nach Hamburg

Im Flugzeug selbst, scheint dann alles wieder ganz normal. „Die Maschine ist ausgebucht“, stellt die Moderatorin fest. Und auch in Hamburg kommt Verona Pooth heile an.

+++ Verona Pooth schmeißt Geburtstagsparty: Irre, wer plötzlich im Garten steht +++

+++ Pietro Lombardi: Evelyn Burdecki packt aus – „Wir sind...“ +++

Im berühmten Hotel Atlantic bietet sich dann jedoch dasselbe Bild wie im Flughafen Düsseldorf. Gähnende Leere. Naja, vielleicht findet sich ja abends wenigstens Udo Lindenberg für einen kleinen Plausch mit Verona ein. Der weilt schließlich häufiger Mal in dem Luxus-Hotel an der Alster.