Verona Pooth: Sexy Foto aus dem Bett – „Zu hot für diese Welt“

Wenn jemand es gewoht ist, sich in sexy Posen zu schmeißen, dann ist es Verona Pooth. Pünktlich zum Valentinstag am Sonntag überraschte TV-Beauty Verona Pooth ihre Fans mit heißen Grüßen aus ihrem Bett.

Kurze Zeit später überschlagen sich bei Instagram die Reaktionen zu Verona Pooths Foto am Tag der Liebe.

Verona Pooth sendet heiße Grüße

Man sieht selten so viele Herzen, Rosen und Küsschen wie am Valentinstag. Moderatorin und Verona Pooth hat am Tag der Liebe nicht nur an ihren Ehemann Franjo gedacht, sondern schickt auch ihren Fans auf Instagram feurige Grüße aus dem Bett.

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Ehepaar hat zwei Söhne: San Diego (*2003) und Rocco Ernesto (*2011)

Bei Instagram hat Verona Pooth knapp 600.000 Follower

Auf den gleich drei Selfies, die Verona auf Instagram postet, ist die 52-Jährige in ihrem Bett zu sehen. In die Kamera hält die Moderatorin ein zuckersüßes Gebäck mit der Aufschrift „Happy Valentines“.

Ihre Fans freuen sich über die lieben Grüße und überschlagen sich mit Komplimenten für Verona. Insbesondere die männlichen Follower betonen, wie sexy der Star auf den Fotos aussieht. Ein Fan schreibt: „Zu hot für diese Welt“.

Mit dieser Ansicht scheint der Mann nicht alleine zu sein. In den Kommentaren wird Verona mit Komplimenten nur so überschüttet. Ob das süße Gebäck auf dem Foto von Ehemann Franjo Pooth stammt, hat die Moderatorin nicht verraten. An anderen Verehrern für den Valentinstag scheint es ihr jedoch nicht zu fehlen.

Verona Pooth zeigt sich zum Valentinstag besonders sexy. Foto: imago images

Es ist nicht der erste heiße Schnappschuss, den die Werbe-Ikone dieses Jahr schon geteilt hat. Auch in sexy Dessous machte Verona eine gute Figur.

