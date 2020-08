Verona Pooth in großer Sorge – „Schlaflose Nächte“

Verona Pooth beklagt sich bei Instagram. Auf dem Weg nach Köln beichtet der TV-Star seinen Followern, was ihn wirklich bedrückt.

Denn für Verona Pooth wird es schon bald ernst. Das Schlimmste für die Moderatorin sei jedoch die Ungewissheit. Ihr neustes Projekt jagt der Zweifach-Mama ziemlich Angst ein.

Verona Pooth: DAVOR fürchtet sich der TV-Star jetzt schon

Verona Pooth wird schon bald für die ProSieben-Show „Schlag den Star“ vor der Kamera stehen. Was genau sie dort erwartet, ahnt die Unternehmerin jedoch nicht.

„Ich hab wirklich schlaflose Nächte, seitdem ich weiß, dass ich in dieser Sendung mitmache. Und vor allen Dingen, was ich so fies finde, dass man gar nicht weiß, was überhaupt drankommt“, berichtet Verona Pooth in ihrer Instagram-Story.

----------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Paar hat zwei Söhne

----------------

Verona Pooth: „Ich bin fix und fertig“

Es scheint Verona Pooth wirklich ernst zu sein. „Ich bin total fix und fertig, auch wenn ich mich vorbereitet habe“, gibt die 52-Jährige zu, während sie nervös im Auto auf dem Weg zum TV-Studio sitzt.

Doch die Sorgen des Models sind nachvollziehbar. Schließlich kann bei der Spielshow alles geschehen. Von Billard über Boxen bis zum Schwimmen – nur die Produzenten wissen, was Verona Pooth bevorsteht.

Verona Pooth: Sexy im roten Lackanzug

Doch bis zur Show dauert es noch etwas. Am Montag ging es für Verona Pooth erst einmal zum Einspieler-Dreh. Und der kann sich wirklich sehen lassen: In einem roten Lackanzug posiert das Model sexy vor den Kameras.

Verona Pooth gewährt einen Blick hinter die Kulissen. Foto: verona.pooth/Instagram

Puh, ganz schön heiß! Am 5. September wird Verona Pooth bei „Schlag den Star“ gegen Schauspielerin Janine Kunze antreten. Ob sich ihre Konkurrentin besser vorbereitet hat, wird die Liveshow zeigen.

Bis dahin dürfen sich Fans aber sicherlich noch über den einen oder anderen aufregenden Schnappschuss der Ex-„Peep!“-Moderatorin freuen. Mehr dazu hier >>>