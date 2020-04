Verona Pooth im Playboy? Moderatorin macht klare Andeutung

Werden wir Verona Pooth bald so sehen, wie Gott sie schuf?

Die 51-Jährige zeigt sich sexy wie eh und je und sieht mindestens genauso heiß aus wie vor 20 Jahren. Daran ändert auch die Situation um das Coronavirus nichts, im Gegenteil: Die Moderatorin genießt die Freizeit und gönnt sich was.

Verona im sexy Outfit mit ihrem Franjo im Dezember 2019. Foto: imago images / Tinkeres

Verona Pooth: Heißes Foto vom Wellness

Auf Instagram hat sie ihren Fans einen (tiefen) Einblick gewährt: Ein Wellness-Tag habe sie grad hinter sich, bis auf Unterwäsche von Calvin Klein hat sie nichts an. So, so, liebe Verona: SO sieht also Wellness bei dir aus...

Das sexy Foto gefällt (natürlich!) auch ihren Fans. User „klausfeld“ kommentiert offen: „Mal ganz ehrlich. So toll, dass eine Session beim Playboy die Krönung wäre. Auch um allen zu beweisen, dass Schönheit keine Frage des Alters ist.“ Verona im Playboy? Puh...

Moderatorin antwortet auf Playboy-Forderung!

Allein der Gedanke sorgt schon für Wallungen, doch Verona persönlich hat auf diesen Kommentar geantwortet – und sorgt für mächtig Interpretationsspielraum, denn: Drei Emojis lässt sie da, darunter das „Zwinkern“! Verona, du wirst doch nicht etwa...

Dabei ist das längst nicht der erste Fan-Wunsch an Verona, sich im Playboy zu zeigen. Doch ob daraus wirklich was wird? 2019 hatte Verona gesagt, dass ihr Sohn Diego der Grund sei, weshalb sie sich (bislang) nicht ausgezogen hat.

Gegenüber „t-online.de“ hatte sie gesagt: „Diego hat mich getreten – gegen das Schienbein – und er hat gesagt: 'Mama, eins sag ich dir, wenn du dich für den Playboy ausziehst, bist du nicht mehr meine Mutter.'"

Irgendwo also verständlich, dass da noch nichts gelaufen ist. Hoffen kann man aber trotzdem... (mg)