Verona Pooth: „Schlag den Star“-Eklat – nun folgt die Abrechnung mit Elton

Aktualisiert: am 15.09.2020 um 16:46

DIESE Sendung ging ordentlich in die Verlängerung. Bei „Schlag den Star“ war Verona Pooth nicht ganz unschuldig daran, dass die Prosieben-Show in die Verlängerung gehen musste.

Am Samstag traten Verona Pooth und Janine Kunze bei „Schlag den Star“ gegeneinander an. Verona trieb während der Spiele Moderator Elton geradezu damit in den Wahnsinn, Kommentare loszulassen oder zig Fragen zu stellen. Elton wirkte deswegen genervt, machte schnippische Bemerkungen und wollte offenbar nur noch eins: ein schnelles Ende.

Verona Pooth: Nach „Schlag den Star“-Krawall – heftige Ansage an Elton

Jetzt meldet sich Gewinnerin Verona Pooth nach der vermeintlichen Skandal-Show auf Instagram zu Wort – und richtet ihre Worte unter anderem direkt an Elton. Immer noch völlig geflasht von ihrem Sieg bei „Schlag den Star“ bedankt sich die Düsseldorferin bei allen, die ihr zum Erfolg verholfen hatten. Dazu zählen Leute wie Assistentin, Coach, Make-up-Artist und ihre Familie. Und schließlich auch Moderator Elton. Doch ihre Worte kommen anders als erwartet.

>>>Hier alle Infos zur Sendung am Samstag: +++ „Schlag den Star“: Verona Pooth mit fieser Masche – Elton völlig außer sich „Ich werde langsam sauer!“ +++

----------------

Das ist Verona Pooth:

Verona Feldbusch wurde am 30. April 1968 in La Paz in Bolivien geboren

Ihr Song „Ritmo de la Noche“ wurde 1990 zum Sommerhit in ganz Europa – und brachte ihr sogar eine Goldene Schallplatte ein

Als Moderatorin der Fernseherotikshow „Peep!“ wurde Verona Pooth in den 90er-Jahren zum TV-Star

Von Mai 1996 bis Mai 1997 war sie mit Poptitan Dieter Bohlen verheiratet

Seit 2000 ist Verona mit dem Unternehmer Franjo Pooth liiert – das Paar heiratete am 18. Mai 2004 in San Diego

Das Paar hat zwei Söhne

----------------

Verona Pooth richtet deutliche Worte an Elton

„DANKE an Elton für eine faire, sympathische und auf den Punkt gebrachte Moderation“, schreibt die 52-Jährige auf Instagram.

Pure Ironie oder ernst gemeinte Gedanken? Wohl eher eine sarkastische Abrechnung mit dem Moderator, der ihr in der Show immer wieder unverblümt seinen Unmut entgegenbrachte. Schließlich war es für die Zuschauer eindeutig, dass Elton am Samstag nicht gerade die Ruhe selbst war.

+++Joko und Klaas: Bittere Wahrheit enthüllt – DAS bereut Joko Winterscheidt zutiefst+++

Auf Twitter war unter anderem zu lesen:

„Ich glaube, Elton hat die Moderation noch nie so sehr gehasst wie heute Abend.“

„Elton wird langsam pampig...“

„Elton, ich würde dich verstehen... nimm die Pfanne!“

„Ich habe Elton noch nie so genervt gesehen.“

Immerhin: Verona Pooth ließ sich davon bereits bei „Schlag den Star“ nichts anmerken. Und auch jetzt – Stunden nach der Sendung – genießt sie ganz offensichtlich einfach nur ihren Sieg gegenüber Konkurrentin Janine Kunze.

Am 4. September traten Janine Kunze und Verona Pooth im TV-Duell gegeneinander an. Foto: ProSieben / Anelia Janeva

+++ Verona Pooth zeigt sich in Dessous: Plötzlich stellt ihr ein Fan DIESE Frage – sie antwortet... +++

----------------

Mehr zu Verona Pooth:

Verona Pooth: Kontrahentin verrät Geheimnis über die TV-Schönheit – „Die hat riesige...“

Verona Pooth: Kontrahentin verrät Geheimnis über die TV-Schönheit – „Die hat riesige...“

Verona Pooth: Heiße Fotos unter der Dusche – jetzt legt sie nach

----------------

Dabei war sie vor der Prosieben-Show noch alles andere als entspannt. Im Gegenteil. Warum genau Verona Pooth sogar schlaflose Nächte hatte, erfährst du hier >>>

Weitaus mehr entspannter war Verona Pooth am Donnerstag. Da nämlich war ein ganz besonderer Tag für die 52-Jährige. Warum sie sich sogar extra auf Instagram gemeldet hatte, war klar: Verona und ihr Ehemann Franjo feierten bereits ihren 20. Hochzeitstag.

Das Bild, das Verona Pooth mit ihren Fans geteilt hat, spricht Bände...

+++Verona Pooth: DIESE Aussage macht Fans fassungslos – „Du bist...“+++

Warum Verona Pooth schon darüber nachgedacht hat, ihre Männer allein zu Hause zu lassen und einfach auszuziehen, erfährst du hier >>>